體育 棒球 中職

中職》隊史紀錄M6卻可能淘汰 布雷克坦言有壓力

2025/08/29 22:25

統一獅先發投手布雷克拿下勝投，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手布雷克拿下勝投，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕在831洋將大限前的最後先發，布雷克對富邦悍將繳出6.2局掉2分好投，成為統一獅隊史第3位奪下50勝的洋投。布雷克坦言，比較可惜的是沒有早點達成，過程比較辛苦，但很開心能拿到第50勝。

在831洋將大限前的最後一場先發，布雷克合計6.2局被敲6支安打，有5次三振，失掉2分僅1分自責，成為隊史第3位達陣生涯50勝的洋投，僅次於王漢56勝、柏格53勝。

今年布雷克陸續打破王漢的隊史洋投最多局數和奪三振紀錄，生涯50勝都貢獻給餅總，外帶2020年的奇蹟1冠，早已是獅隊史的經典洋將，只是今年成績每況愈下，無論防禦率4.13、9敗都是獅洋投最差，被視為最有可能遭割捨的選項。

布雷克坦言，知道球隊的狀態和陣容考量，這對選手當然會有壓力，「其實我上半季的表現還可以，只是下半季沒那麼好，有時也會覺得帳面上的成績，不能反映出我的投球內容。」

布雷克自知今年表現確實不夠好，今天最大調整是攻擊好球帶的積極度，保持對決打者的心態，「我把直球丟到好球帶迫使打者去打，而不是想製造揮空，導致有過多想法，找回最初的自己。」

統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）

