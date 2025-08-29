晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》台鋼雄鷹4連勝、近10戰8勝 下半季戰績只落後中信兄弟1.5場

2025/08/29 22:51

台鋼雄鷹獲勝。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹獲勝。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕後勁連續2場出賽都只投5局，都在落後時退場，他的強運卻沒有隨著跨季22連勝紀錄而中止，靠打線於6局下猛攻12人次敗投解套，台鋼也靠這個6分大局以10：5逆轉擊敗樂天桃猿，最近10場狂掃8勝，還兩度打出4連勝，全年戰績仍居第3名，下半季戰績只落後首位中信兄弟1.5場。

後勁2局上因為守備失誤與處理瑕疵先失2分，4局上再被林政華敲安掉1分，用98球投5局，失3分僅1分責失，連續2場只投5局、都在落後時退場，總教練洪一中表示，不知道後勁是否受到紀錄的影響，這2場表現確實比較不理想，但2局上面對守備接連出狀況，仍能挺住只掉2分沒讓傷害擴大。

台鋼打線先於5局下靠曾子祐2分打點二壘安打追到只差1分，6局下張肇元率先開砲，帶動打線單局打12人次敲6安的反撲，樂天動用莊昕諺、賴胤豪、王志煊3位牛棚投手才結束這個半局，王博玄滿壘時擊出重要安打，助台鋼以5：4首次超前，本季第2次獲選單場MVP。

洪總指出，前5局波賽樂看起來投得很輕鬆，感覺氣勢都在對面，打線能在6局下演出大逆轉，顯示球隊今年比較不會一倒下就垮掉，「棒球就是這麼難講，有時稍微不注意，突然形成1個大局，整場比賽就掛了。」

王博玄獲單場MVP。（記者李惠洲攝）王博玄獲單場MVP。（記者李惠洲攝）

台鋼洋投後勁。（記者李惠洲攝）台鋼洋投後勁。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹洋投洪一中。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹洋投洪一中。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹吳念庭。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹吳念庭。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中