中職》台鋼雄鷹4連勝、近10戰8勝 下半季戰績只落後中信兄弟1.5場

台鋼雄鷹獲勝。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕後勁連續2場出賽都只投5局，都在落後時退場，他的強運卻沒有隨著跨季22連勝紀錄而中止，靠打線於6局下猛攻12人次敗投解套，台鋼也靠這個6分大局以10：5逆轉擊敗樂天桃猿，最近10場狂掃8勝，還兩度打出4連勝，全年戰績仍居第3名，下半季戰績只落後首位中信兄弟1.5場。

後勁2局上因為守備失誤與處理瑕疵先失2分，4局上再被林政華敲安掉1分，用98球投5局，失3分僅1分責失，連續2場只投5局、都在落後時退場，總教練洪一中表示，不知道後勁是否受到紀錄的影響，這2場表現確實比較不理想，但2局上面對守備接連出狀況，仍能挺住只掉2分沒讓傷害擴大。

台鋼打線先於5局下靠曾子祐2分打點二壘安打追到只差1分，6局下張肇元率先開砲，帶動打線單局打12人次敲6安的反撲，樂天動用莊昕諺、賴胤豪、王志煊3位牛棚投手才結束這個半局，王博玄滿壘時擊出重要安打，助台鋼以5：4首次超前，本季第2次獲選單場MVP。

洪總指出，前5局波賽樂看起來投得很輕鬆，感覺氣勢都在對面，打線能在6局下演出大逆轉，顯示球隊今年比較不會一倒下就垮掉，「棒球就是這麼難講，有時稍微不注意，突然形成1個大局，整場比賽就掛了。」



王博玄獲單場MVP。（記者李惠洲攝）

台鋼洋投後勁。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹洋投洪一中。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹吳念庭。（記者李惠洲攝）

