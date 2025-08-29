晴時多雲

體育 網球

美網》體操天后拜爾絲現身加油 地主希望高芙擦乾淚水2連勝

2025/08/29 22:54

高芙。（美聯社）高芙。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕發球又出狀況的高芙（Coco Gauff）一度情緒失控淚灑球場，所幸在「體操天后」拜爾絲（Simone Biles）現身觀眾席鼓舞下，總算回穩以7：6（7：5）、6：2力退克羅埃西亞對手維基琪（Donna Vekic），地主第3種子於2025年美國網球公開賽2連勝，挺進女單32強。

「我看到她時，真的幫助我重新振作。我當時想，如果她能頂住全世界壓力，在6吋平衡木上完成那些動作，那我一定也能打進這75碼的球，老實說我不知球場有多大。」21歲高芙在亞瑟艾許中央球場夜間賽事失常，首盤發出7次雙誤、被破發4回，深陷亂流讓她壓力大到掩面哭泣，還好看到同胞好友拜爾絲加油後士氣大振，及時提升狀態直落二贏得比賽，「她經歷那麼多痛苦打擊，依舊保持堅韌意志，這種勇氣帶給我極大啟發。」

曾於2023年美網奪冠的高芙，22歲之前職業生涯大滿貫女單第73勝到手，自2000年以來僅次已退役俄國名將莎拉波娃（Maria Sharapova）的85勝，第3輪她將遭遇波蘭28種子弗雷琪（Magdalena Frech），過往對戰2連勝且1盤未失。

高芙。（美聯社）高芙。（美聯社）

