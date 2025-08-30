日職》巨人洋砲敲長打卻怠慢跑壘 阿部監督批：別小看日本棒球

讀賣巨人監督阿部慎之助。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人昨天在客場甲子園球場以4比3擊敗阪神虎，凍結虎軍的封王魔術數字「M11」。巨人軍監督阿部慎之助賽後批評自家洋砲卡貝吉（Trey Cabbage）的跑壘不積極，「不要小看日本的棒球。」

巨人隊昨晚6局上1出局攻占滿壘，卡貝吉逮中阪神洋投多利斯（Rafael Dolis）一顆151公里速球，擊出中、右外野深遠飛球直擊全壘打牆，這發長打直接清壘，阪神虎中外野手近本光司第一時間沒有接住球、讓球滾至一旁，最後是由阪神右外野手森下翔太撿球後往內野回傳，但卡貝吉卻「只」上到二壘，沒有跑上三壘。

請繼續往下閱讀...

日媒《Daily》報導，阿部慎之助賽後批評卡貝吉的跑壘，希望他能盡可能跑，不要因為沒打出全壘打而懊惱，認為卡貝吉如果跑上三壘，接著下一棒打者砂川理查敲滾地球，球隊可以再拿1分。

阿部監督認為，希望卡貝吉不要小看日本的棒球，「我不是在輕視美國棒球，但如果做不到這些細節，在日本是不會成功的。」阿部監督強調，細節很重要，「如果做不好細節就會慘敗，不追求這些細節，就無法更上一層樓。」

卡貝吉昨晚1安貢獻3打點，本季出賽99場，交出14轟、47分打點，打擊率2成51，整體攻擊指數（OPS）為0.750。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法