晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》巨人洋砲敲長打卻怠慢跑壘 阿部監督批：別小看日本棒球

2025/08/30 07:08

讀賣巨人監督阿部慎之助。（資料照）讀賣巨人監督阿部慎之助。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人昨天在客場甲子園球場以4比3擊敗阪神虎，凍結虎軍的封王魔術數字「M11」。巨人軍監督阿部慎之助賽後批評自家洋砲卡貝吉（Trey Cabbage）的跑壘不積極，「不要小看日本的棒球。」

巨人隊昨晚6局上1出局攻占滿壘，卡貝吉逮中阪神洋投多利斯（Rafael Dolis）一顆151公里速球，擊出中、右外野深遠飛球直擊全壘打牆，這發長打直接清壘，阪神虎中外野手近本光司第一時間沒有接住球、讓球滾至一旁，最後是由阪神右外野手森下翔太撿球後往內野回傳，但卡貝吉卻「只」上到二壘，沒有跑上三壘。

日媒《Daily》報導，阿部慎之助賽後批評卡貝吉的跑壘，希望他能盡可能跑，不要因為沒打出全壘打而懊惱，認為卡貝吉如果跑上三壘，接著下一棒打者砂川理查敲滾地球，球隊可以再拿1分。

阿部監督認為，希望卡貝吉不要小看日本的棒球，「我不是在輕視美國棒球，但如果做不到這些細節，在日本是不會成功的。」阿部監督強調，細節很重要，「如果做不好細節就會慘敗，不追求這些細節，就無法更上一層樓。」

卡貝吉昨晚1安貢獻3打點，本季出賽99場，交出14轟、47分打點，打擊率2成51，整體攻擊指數（OPS）為0.750。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中