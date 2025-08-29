晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》50歲徐若瑄首登大巨蛋 熱唱經典曲嗨翻全場

2025/08/29 23:22

徐若瑄受邀擔任味全龍賽後演唱嘉賓（記者陳逸寬攝）徐若瑄受邀擔任味全龍賽後演唱嘉賓（記者陳逸寬攝）

〔記者陳逸寬／台北報導〕味全龍今（29日）舉辦《hololive night》主題日，賽後特別邀請Vivian徐若瑄擔任演唱嘉賓。她接連獻唱《狠狠愛》、《敬女人》、《愛笑的眼睛》、《不敗的戀人》等四首膾炙人口的經典歌曲，讓現場氣氛熱力四射。

演出途中，徐若瑄笑說：「偶像歌手一喝水就有尖叫聲，但我已經50歲了，不算偶像了。」仍引發全場粉絲熱烈尖叫與掌聲。

當晚她身穿特製味全龍球衣，狀態保養得宜，小蠻腰驚豔全場，並親切與觀眾擊掌互動，展現不減的偶像風範。在開唱《不敗的戀人》前，更暖喊「希望味全龍也能不敗」，最後還以投球動作作為Ending Pose，為演出畫下完美句點。

徐若瑄受邀擔任味全龍賽後演唱嘉賓，與球迷熱情互動。（記者陳逸寬攝）徐若瑄受邀擔任味全龍賽後演唱嘉賓，與球迷熱情互動。（記者陳逸寬攝）

今年的50歲徐若瑄保養得宜，露小蠻腰展現性感。（記者陳逸寬攝）今年的50歲徐若瑄保養得宜，露小蠻腰展現性感。（記者陳逸寬攝）

徐若瑄賽後演唱，觀眾拿手機點起燈海。（記者陳逸寬攝）徐若瑄賽後演唱，觀眾拿手機點起燈海。（記者陳逸寬攝）

徐若瑄首登大巨蛋進行賽後演唱會（記者陳逸寬攝）徐若瑄首登大巨蛋進行賽後演唱會（記者陳逸寬攝）

徐若瑄賽後演唱，觀眾拿手機點起燈海。（記者陳逸寬攝）徐若瑄賽後演唱，觀眾拿手機點起燈海。（記者陳逸寬攝）

徐若瑄受邀擔任味全龍賽後演唱嘉賓（記者陳逸寬攝）徐若瑄受邀擔任味全龍賽後演唱嘉賓（記者陳逸寬攝）

徐若瑄受邀擔任味全龍賽後演唱嘉賓（記者陳逸寬攝）徐若瑄受邀擔任味全龍賽後演唱嘉賓（記者陳逸寬攝）

徐若瑄最後以投球動作作為Ending Pose，為演出畫下完美句點。（記者陳逸寬攝）徐若瑄最後以投球動作作為Ending Pose，為演出畫下完美句點。（記者陳逸寬攝）

