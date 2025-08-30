晴時多雲

體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》35歲周天成錯過3局點不敵安童森 無緣4強及台灣男單新紀錄

2025/08/30 07:10

周天成。（歐新社）周天成。（歐新社）

〔記者林岳甫／台北報導〕35歲的「台灣一哥」周天成今天在2025年世界羽球錦標賽男單8強賽，第2局錯過3個局點，最終以17：21、21：23不敵世界排名第2的丹麥名將安童森（Anders Antonsen），與4強門票失之交臂，無緣再寫奪牌的歷史新頁。

曾在2022年拿到銅牌的周天成世界排名高居第6，本屆也是台灣單打最後希望，他和安童森之前13次對戰以8勝5負稍佔上風，不過近期過招敗多勝少。

首局開打後，雙方策略都採保守出擊，需通過多拍來回，周天成展現招牌防守能力，帶著2分領先進入技術暫停，但後半段擋不住安童森強勢進攻，加上關鍵時刻出現發球失誤，周天成讓出首局。

周天成在次局前段與安東森拉鋸，小天暫停後打出一波5：0攻勢，取得18：12領先，即使安童森步步逼近，周天成仍先獲3個局點，無奈關鍵1分始終拿不下，化解多個局點的安童森越打越嗨，大動作慶祝得分，小天最後敲框出現失誤，眼睜睜看著對手贏球。

周天成生涯6次晉級4強，仍為台灣男單之最，且短時間無人能破，可惜小天本屆就差1勝，無法成為台灣首位勇奪兩面世錦賽獎牌的男單選手。

