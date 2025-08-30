周天成惜敗丹麥名將安東森　無緣羽球世錦賽4強

〔中央社〕在法國舉行的BWF世界羽球錦標賽，「台灣一哥」周天成今天在男單8強與丹麥名將安東森正面交鋒，可惜終場以17比21、21比23吞敗，與4強門票擦肩而過。

曾在2022世錦賽拿到銅牌的周天成，即便年滿35歲仍活躍於世界羽壇，目前世界排名高居第6，而且是本屆世錦賽台灣單打僅存希望，他在今天的男單8強挑戰世界排名第2的丹麥名將安東森（Anders Antonsen），兩人已是熟悉對手，周天成在13次對戰中以8勝5負稍佔上風，不過近期過招是輸多贏少。

請繼續往下閱讀...

首局開打後，雙方在策略上都採取保守出擊，因此很多球必須通過多拍來回，才能拿到寶貴的1分，相當考驗兩人體能狀態，而周天成展現招牌防守能力，帶著2分領先進入技術暫停，沒想到後半段擋不住對手強勢進攻，加上自己關鍵時刻出現發球失誤，讓周天成以17比21讓出。

面臨背水一戰狀況的周天成，在次局前段持續與安東森陷入拉鋸戰，不過在技術暫停後突然打出一波5比0攻勢，周天成一舉手握6分領先，但接下來又連續丟分，險些失去領先地位，所幸仍逼出3個局點，只是全數被安東森化解，最後周天成發生回擊敲框掛網，終場以21比23惜敗，無緣擠身男單4強。（編輯：徐睿承）1140830

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法