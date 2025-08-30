美網》蕾巴金娜僅掉3局橫掃拉杜卡努 輕鬆首闖16強

蕾巴金娜僅掉3局橫掃拉杜卡努 。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽上演「大滿貫冠軍對決」，蕾巴金娜 （Elena Rybakina）技高一籌，6：1、6：2橫掃拉杜卡努 （Emma Raducanu），哈薩克第9種子在紐約法拉盛公園3連勝，首度挺進女單16強。

「我對這場的表現非常滿意。和拉杜卡努比賽總是不容易，有時比分看不出來，但她確實是很強的對手。」話雖如此，2022年溫布頓錦標賽草地奪冠的蕾巴金娜，面對2021年美網硬地爆冷掄元的英國新星，依舊展現壓倒性優勢，靠著底線強力正抽殺得拉杜卡努節節敗退，僅花62分鐘拿下對戰2連勝，而且兩役總計僅掉4局。雙姝首次交鋒是在2022年雪梨，當時蕾巴金娜就挾6：0、6：1出線。

請繼續往下閱讀...

俄國莫斯科出生的蕾巴金娜，轉籍之後發光發熱，美網仍是唯一戰績最差的四大賽，這是她連續第7屆參戰首闖第4輪，「這些年來，出於某種原因，美網對我來說並不成功，但希望今年這種情況會有所改變。」蕾巴金娜得與2023年溫網冠軍、捷克左手拍萬卓索娃（Marketa Voundrousova）爭奪8強門票，後者直落2爆冷淘汰義大利第7種子保莉妮（Jasmine Paolini）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法