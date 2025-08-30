晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》蕾巴金娜僅掉3局橫掃拉杜卡努 輕鬆首闖16強

2025/08/30 07:13

蕾巴金娜僅掉3局橫掃拉杜卡努 。（路透）蕾巴金娜僅掉3局橫掃拉杜卡努 。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽上演「大滿貫冠軍對決」，蕾巴金娜 （Elena Rybakina）技高一籌，6：1、6：2橫掃拉杜卡努 （Emma Raducanu），哈薩克第9種子在紐約法拉盛公園3連勝，首度挺進女單16強。

「我對這場的表現非常滿意。和拉杜卡努比賽總是不容易，有時比分看不出來，但她確實是很強的對手。」話雖如此，2022年溫布頓錦標賽草地奪冠的蕾巴金娜，面對2021年美網硬地爆冷掄元的英國新星，依舊展現壓倒性優勢，靠著底線強力正抽殺得拉杜卡努節節敗退，僅花62分鐘拿下對戰2連勝，而且兩役總計僅掉4局。雙姝首次交鋒是在2022年雪梨，當時蕾巴金娜就挾6：0、6：1出線。

俄國莫斯科出生的蕾巴金娜，轉籍之後發光發熱，美網仍是唯一戰績最差的四大賽，這是她連續第7屆參戰首闖第4輪，「這些年來，出於某種原因，美網對我來說並不成功，但希望今年這種情況會有所改變。」蕾巴金娜得與2023年溫網冠軍、捷克左手拍萬卓索娃（Marketa Voundrousova）爭奪8強門票，後者直落2爆冷淘汰義大利第7種子保莉妮（Jasmine Paolini）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中