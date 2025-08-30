晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》艾卡拉茲膝傷無礙虛驚一場 強勢送蛋16強就位

2025/08/30 07:12

艾卡拉茲。（路透）艾卡拉茲。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）膝傷虛驚一場，醫療暫停後再上陣並無大礙，終以6：2、6：4、6：0強勢「送蛋」擊潰義大利32種子達德里 （Luciano Darderi），西班牙第2種子3連勝、1盤未失，安抵2025年美國網球公開賽男單16強。

「我只是出於預防措施才請物理治療師進場。」22歲的艾卡拉茲先馳得盤後，次盤錯失4：1領先，本週意外首度被破發，5：4時甚至喊停治療右膝，但頂著寸頭新造型的他很快克服亂流，再上陣重掌局勢且火力全開，僅花1小時44分鐘直落三出線，職業生涯大滿貫80勝到手，「當他破發時，我膝蓋突然有點疼，但之後就沒事。我感覺很好，打出非常精彩的網球，整體表現出色，所以我對此感到自豪。」

被譽為「三巨頭接班人」的艾卡拉茲，2022年美網贏得大滿貫首冠，本屆被看好與塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic）在4強狹路相逢，不過他得先在第4輪先解決法國老將林德克內奇（Arthur Rinderknech），過往對戰3勝0負穩居上風。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中