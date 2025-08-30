美網》艾卡拉茲膝傷無礙虛驚一場 強勢送蛋16強就位

艾卡拉茲。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）膝傷虛驚一場，醫療暫停後再上陣並無大礙，終以6：2、6：4、6：0強勢「送蛋」擊潰義大利32種子達德里 （Luciano Darderi），西班牙第2種子3連勝、1盤未失，安抵2025年美國網球公開賽男單16強。

「我只是出於預防措施才請物理治療師進場。」22歲的艾卡拉茲先馳得盤後，次盤錯失4：1領先，本週意外首度被破發，5：4時甚至喊停治療右膝，但頂著寸頭新造型的他很快克服亂流，再上陣重掌局勢且火力全開，僅花1小時44分鐘直落三出線，職業生涯大滿貫80勝到手，「當他破發時，我膝蓋突然有點疼，但之後就沒事。我感覺很好，打出非常精彩的網球，整體表現出色，所以我對此感到自豪。」

被譽為「三巨頭接班人」的艾卡拉茲，2022年美網贏得大滿貫首冠，本屆被看好與塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic）在4強狹路相逢，不過他得先在第4輪先解決法國老將林德克內奇（Arthur Rinderknech），過往對戰3勝0負穩居上風。

