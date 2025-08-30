晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》何承叡大滿貫男雙首勝到手！3盤搶10大逆轉地主人馬

2025/08/30 07:12

何承叡。（資料照，取自何承叡臉書）何承叡。（資料照，取自何承叡臉書）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽男雙首輪，我國好手何承叡攜手德國老將耶本斯（Hendrik Jebens）歷經3盤搶10激戰，終以3：6、7：6（7：5）、7：6（10：7）大逆轉地主外卡博耶（Tristan Boyer）／納瓦（Emilio Nava），左右開弓的「台德聯軍」驚險開胡，何承叡也喜獲職業生涯大滿貫首勝。

本週ATP世界男雙排名來到新高80席的何承叡，正是我國男雙一哥，並自7月初溫布頓錦標賽首秀落敗之後，再度躋身大滿貫男雙舞台，他不但榮膺美網史上第4位男雙出擊的台將，也是暌違6年來首見，如今還跟上盧彥勳、謝政鵬等同胞前輩腳步，在紐約法拉盛公園打下勝利，32強即將遭遇11種子強敵克羅埃西亞梅克提克（Nikola Mektic ）／美國拉姆（Rajeev Ram）。

身高188公分的何承叡左手持拍，至於30歲搭檔耶本斯更高達196公分，台德雙雄發揮高大體型與頑強韌性，美網初登場力抗坐擁東道主優勢、去年勇闖16強的博耶／納瓦，兩人頂住苦苦追趕丟掉首盤的壓力，次盤搶7從2：5倒趕5分扳回一城；決勝盤雙方人馬一路互保進入搶10，何承叡組合又自7：7連下關鍵3分，歷經2小時19分鐘激戰戲劇性贏球。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中