美網》何承叡大滿貫男雙首勝到手！3盤搶10大逆轉地主人馬

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽男雙首輪，我國好手何承叡攜手德國老將耶本斯（Hendrik Jebens）歷經3盤搶10激戰，終以3：6、7：6（7：5）、7：6（10：7）大逆轉地主外卡博耶（Tristan Boyer）／納瓦（Emilio Nava），左右開弓的「台德聯軍」驚險開胡，何承叡也喜獲職業生涯大滿貫首勝。

本週ATP世界男雙排名來到新高80席的何承叡，正是我國男雙一哥，並自7月初溫布頓錦標賽首秀落敗之後，再度躋身大滿貫男雙舞台，他不但榮膺美網史上第4位男雙出擊的台將，也是暌違6年來首見，如今還跟上盧彥勳、謝政鵬等同胞前輩腳步，在紐約法拉盛公園打下勝利，32強即將遭遇11種子強敵克羅埃西亞梅克提克（Nikola Mektic ）／美國拉姆（Rajeev Ram）。

身高188公分的何承叡左手持拍，至於30歲搭檔耶本斯更高達196公分，台德雙雄發揮高大體型與頑強韌性，美網初登場力抗坐擁東道主優勢、去年勇闖16強的博耶／納瓦，兩人頂住苦苦追趕丟掉首盤的壓力，次盤搶7從2：5倒趕5分扳回一城；決勝盤雙方人馬一路互保進入搶10，何承叡組合又自7：7連下關鍵3分，歷經2小時19分鐘激戰戲劇性贏球。

