美網》可惜！謝淑薇女雙無緣開胡 首搭地主新星遭種子逆襲

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽女雙首輪，「台灣一姊」謝淑薇與美國地主新星克魯格（Ashlyn Krueger）首度組軍，初登場以6：3、5：7、6：7（ 4：10）遭到第13種子勁敵西班牙布克莎（Cristina Bucsa）／美國梅莉查（Nicole Melichar-Martinez）逆襲，「台美聯軍」功虧一簣無緣開胡。

年度四大賽壓軸登場的美網，正在紐約法拉盛公園進行，這也是女雙加混雙共有9座大滿貫冠軍的謝淑薇，職業生涯唯一還未掄元的舞台。被譽為「百搭天后」的小薇，頭一回攜手21歲、身高185公分的克魯格，成為她本季第6個女雙拍檔，經驗豐富且球風靈巧的「台灣一姊」，帶領年輕戰友歷經2小時18分鐘的3盤激戰，可惜決勝搶10從被難纏的布克莎／梅莉查連得3分拉開，最終4：7時再掉關鍵3分，「台美聯軍」錯失合拍首勝機會。

此外，吳芳嫺／匈牙利施托拉（Fanny Stollar）挾7：5、6：1力退16種子俄國人馬克羅馬查娃（Irina Khromacheva）／ 拉希莫娃（Kamilla Rakhimova），吳芳嫺自2023年後再度美網女雙奪勝，也終止自溫布頓錦標賽起5連敗。至於第10種子詹皓晴／中國蔣欣玗陷入苦戰，7：6（8：6）、4：6、6：7（3：10）遭到日本青山修子／中國王雅繁逆轉。

