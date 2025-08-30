晴時多雲

中職》龍隊新洋投鎛銳對王建民印象是 「會送洋基隊友約翰走路」

2025/08/30 09:35

鎛銳。（資料照，記者陳逸寬攝）鎛銳。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍新洋投鎛銳（Manny Barreda）在2007年美職選秀獲洋基第12輪指名，當年正是王建民效力洋基單季豪取19勝的風光年代，如今兩人在台灣重逢，鎛銳直呼棒球世界真是小。

鎛銳表示，2007年加盟洋基，當時王建民和沙巴西亞是洋基兩大王牌，曾在春訓遇過王建民，覺得他是彬彬有禮的選手，印象最深刻的是，當時王建民代言威士忌約翰走路（Johnnie Walker），還會送約翰走路給洋基隊友。

2007年鎛銳進入美職體系發展，苦熬15年，直到2021年效力金鶯才短暫上過大聯盟，出賽3場投2.2局失4分拿下1勝，近年都在墨西哥聯盟發展，他曾代表墨西哥征戰2019年世界12強賽、東京奧運和2023年經典賽，國際賽經驗豐富。

鎛銳日前加盟龍隊且已在二軍出賽，831洋將大限確定獲留任，初期定位為中繼投手，他說，在二軍聽到王建民在台灣赫赫有名的地位，有機會想找他互動一下，2015年效力釀酒人曾與王維中共事，無法想像能來台灣發展遇到王維中和王建民。

2023年經典賽四強賽墨西哥差一點扳倒日本，前8局打完墨西哥還領先1分，9局下日本反攻，大谷翔平擊出二壘安打，吉田正尚選到保送，無人出局一、二壘有人，村上宗隆敲出二壘安打帶有2分打點，一棒向墨西哥說再見，終場以6：5逆轉勝，最後日本打敗美國奪冠，曾在預賽扳倒美國的墨西哥則拿到第3名。

鎛銳表示，現在回想起那一場比賽，深夜還是會流淚，心很痛，第9局就差3個出局數，沒想到日本真的太強了，如果冠軍戰對美國，說不定墨西哥會奪冠，很可惜，「我們擊敗美國後，卻沒能打敗日本，世界冠軍就差一點點。」

