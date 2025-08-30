NBA球星雷納德、湯斯 下午將在桃園珍珠海岸國際音樂節現身

尼克明星中鋒湯斯（左）與桃園市長張善政（右）相見歡。（資料照，記者謝武雄攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕NBA快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）、尼克明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns） 今天將現身桃園市大園區竹圍漁港登場的「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」，他們預計下午5點左右出席職籃球星表演賽，讓許多球迷都非常期待。

桃園珍珠海岸國際音樂節29日開幕、為期3天，今天珍珠國際主舞台的主題是「星動潮派對」，將邀來韓團KARD與藝人曾沛慈、派偉俊、血肉果汁機等人表演；築夢世界副舞台規劃鐵玫瑰熱音賞、海岸熱血副舞台有桃園盃三對三與職籃球星表演賽等，其中職籃球星表演賽邀來雷納德、湯斯，他們還將與球迷互動。

桃園市政府觀光旅遊局建議，民眾應多利用大眾運輸工具包括桃園客運直達竹圍站後步行抵達會場，或搭乘台灣高鐵轉乘機場捷運到A11坑口站，再搭綠線接駁車；每日下午1點到晚間11點會場周邊道路有交通管制，自行開車民眾可停車在A11產專區停車場，再搭藍線接駁車，詳細資訊可洽活動官網（https://tpcmf.tycg.gov.tw/）查詢。

快艇一哥雷納德在桃園機場受到球迷熱烈歡迎。（資料照，記者劉信德攝）

「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」七夕晚間熱鬧開幕。（資料照，記者周敏鴻攝）

