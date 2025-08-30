美網》喬科維奇克服背傷力退諾里 締造34年來最年長16強紀錄

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）克服背部拉傷激戰4盤，終以6：4、6：7（4：7）、6：2、6：3力退英國左手拍諾里（Cameron Norrie），38歲的塞爾維亞第7種子3連勝，職業生涯第16度安抵美國網球公開賽男單16強，也締造賽史近34年來最老紀錄。

喬科維奇原本開賽表現出色，但第9局後場外醫療暫停，讓亞瑟艾許中央球場觀眾對於這位老將的身體狀況感到憂心。次盤第1次換邊，喬科維奇再度接受治療，所幸服用止痛藥後沒再感到不適，儘管搶7被諾里扳回一城，經驗豐富的他靠著全場51記致勝球，其中包括18個愛司，第3、4盤重掌節奏，耗費2小時50分鐘完成對戰7勝0負，也成為自美國傳奇球星康納斯（Jimmy Connors）以來，進入美網第4輪年齡最大的球員，康納斯1991年在39 歲生日前夕完成這項壯舉。

年度四大賽壓軸登場的美網，正在紐約法拉盛公園進行，身為「三巨頭」奮戰賽場的最後一人，喬科維奇今年澳洲公開賽、法國公開賽、溫布頓錦標賽都在4強止步，如今得把握曾4度掄元（2011、2015、2018、2023年）的美網，持續挑戰第25座大滿貫冠軍的歷史紀錄。

