台灣又世界冠軍了 北市碧湖、古亭國小巧固球小將創歷史新猷

碧湖國小與古亭國小選手攜手組成巧固球台灣代表隊，參加「2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽」，迎戰泰國、香港，最終一舉奪下三連勝成為世界冠軍。（教育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市碧湖國小、古亭國小選手組成巧固球台灣代表隊，赴泰國參加「2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽」，迎戰泰國、香港，最終三連勝成為世界冠軍，寫下榮耀新頁，這也是碧湖國小巧固球創隊三十年來首度踏上國際賽場。

北市教育局介紹，巧固球是一項起源自瑞士的無接觸球類運動，講求反應速度、空間感與團隊默契，因比賽中不允許身體碰撞，故被譽為「君子球」。碧湖國小是北市最早推動巧固球的學校之一，發展歷程逾三十年，是國小層級的傳統強隊，現任教練林正傑從小即是校隊成員，畢業後返校任教，十五年來持續傳承這份熱愛與使命，培育出一批又一批傑出選手。

請繼續往下閱讀...

此次世界盃採沙灘場地，因沙地缺乏彈性，對選手的爆發力與控制力皆為嚴峻考驗，為了克服場地條件，代表隊備戰期間特別進行負重訓練，腳上綁上沙包進行跳躍與移動訓練，強化下肢肌力與穩定度。

台灣隊首場比賽對戰地主泰國B隊，隊長吳永約在攻防兩端都有精彩表現，不僅多次成功守住球，還完成關鍵得分，以穩定節奏與堅強防守搶下本屆賽事的第一場勝利。

第二場賽事對手為泰國A隊，首節雙方比數膠著，直到攻擊手翁暐筑打破僵局，在球場上沉穩的表現打破泰國隊的防線，替球隊得到關鍵分數，台灣小將二、三節表現持續高水準演出，最後收下第2場勝利。

決賽對上香港隊，台灣小將展現出驚人的韌性與默契，延續兩天精彩表現，首局王于軒、梁珈寧完美默契搭配，立刻拉開差距；第三局隊長吳永約連續兩球擦邊得分、防守端則由余曼昕多次接住對方攻勢球，將士氣推向最高點，其他隊友也有所建樹，奠定勝局。

林正傑賽後激動表示，這不只是一次勝利，而是孩子們用汗水、毅力與信念拼出來的榮耀，這一路走來不容易，也讓他想起當年曾當年自己穿著同樣球衣，感到無比驕傲。

吳永約哽咽分享，能站上世界盃真的像夢一樣，練了好多次在沙灘跌倒後怎麼站起來、怎麼一起喊加油，最終完成任務成為世界冠軍，這是所有人一起完成的夢。

2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽採沙灘場地，對選手的爆發力與控制力是嚴峻考驗。圖為隊長吳永約。（教育局提供）

2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽採沙灘場地，對選手的爆發力與控制力是嚴峻考驗。圖為隊員鄭茵朵。（教育局提供）

2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽採沙灘場地，對選手的爆發力與控制力是嚴峻考驗。圖為隊員梁珈寧。（教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法