晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

台灣又世界冠軍了 北市碧湖、古亭國小巧固球小將創歷史新猷

2025/08/30 11:04

碧湖國小與古亭國小選手攜手組成巧固球台灣代表隊，參加「2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽」，迎戰泰國、香港，最終一舉奪下三連勝成為世界冠軍。（教育局提供）碧湖國小與古亭國小選手攜手組成巧固球台灣代表隊，參加「2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽」，迎戰泰國、香港，最終一舉奪下三連勝成為世界冠軍。（教育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市碧湖國小、古亭國小選手組成巧固球台灣代表隊，赴泰國參加「2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽」，迎戰泰國、香港，最終三連勝成為世界冠軍，寫下榮耀新頁，這也是碧湖國小巧固球創隊三十年來首度踏上國際賽場。

北市教育局介紹，巧固球是一項起源自瑞士的無接觸球類運動，講求反應速度、空間感與團隊默契，因比賽中不允許身體碰撞，故被譽為「君子球」。碧湖國小是北市最早推動巧固球的學校之一，發展歷程逾三十年，是國小層級的傳統強隊，現任教練林正傑從小即是校隊成員，畢業後返校任教，十五年來持續傳承這份熱愛與使命，培育出一批又一批傑出選手。

此次世界盃採沙灘場地，因沙地缺乏彈性，對選手的爆發力與控制力皆為嚴峻考驗，為了克服場地條件，代表隊備戰期間特別進行負重訓練，腳上綁上沙包進行跳躍與移動訓練，強化下肢肌力與穩定度。

台灣隊首場比賽對戰地主泰國B隊，隊長吳永約在攻防兩端都有精彩表現，不僅多次成功守住球，還完成關鍵得分，以穩定節奏與堅強防守搶下本屆賽事的第一場勝利。

第二場賽事對手為泰國A隊，首節雙方比數膠著，直到攻擊手翁暐筑打破僵局，在球場上沉穩的表現打破泰國隊的防線，替球隊得到關鍵分數，台灣小將二、三節表現持續高水準演出，最後收下第2場勝利。

決賽對上香港隊，台灣小將展現出驚人的韌性與默契，延續兩天精彩表現，首局王于軒、梁珈寧完美默契搭配，立刻拉開差距；第三局隊長吳永約連續兩球擦邊得分、防守端則由余曼昕多次接住對方攻勢球，將士氣推向最高點，其他隊友也有所建樹，奠定勝局。

林正傑賽後激動表示，這不只是一次勝利，而是孩子們用汗水、毅力與信念拼出來的榮耀，這一路走來不容易，也讓他想起當年曾當年自己穿著同樣球衣，感到無比驕傲。

吳永約哽咽分享，能站上世界盃真的像夢一樣，練了好多次在沙灘跌倒後怎麼站起來、怎麼一起喊加油，最終完成任務成為世界冠軍，這是所有人一起完成的夢。

2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽採沙灘場地，對選手的爆發力與控制力是嚴峻考驗。圖為隊長吳永約。（教育局提供）2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽採沙灘場地，對選手的爆發力與控制力是嚴峻考驗。圖為隊長吳永約。（教育局提供）

2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽採沙灘場地，對選手的爆發力與控制力是嚴峻考驗。圖為隊員鄭茵朵。（教育局提供）2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽採沙灘場地，對選手的爆發力與控制力是嚴峻考驗。圖為隊員鄭茵朵。（教育局提供）

2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽採沙灘場地，對選手的爆發力與控制力是嚴峻考驗。圖為隊員梁珈寧。（教育局提供）2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽採沙灘場地，對選手的爆發力與控制力是嚴峻考驗。圖為隊員梁珈寧。（教育局提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中