屏縣表揚體育有功人員 97歲泳界「最強阿嬤」唐成瑤全場焦點

「最強阿嬤」唐成瑤（右）接受屏東縣長周春米（左）表揚。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕響應9月9日國民體育日，屏東縣政府今（30）日在縣立體育館舉辦「GO！FIGHT!！WIN！」屏東運動博覽會暨體育有功人員表揚活動，縣長周春米頒獎表揚傑出選手、優秀教練、績優人員及團體、體育行政獎、卓越貢獻獎以及終身成就獎得主共28人，推崇他們為屏東體育的付出與努力。

2025屏縣體育有功人員表揚，卓越貢獻獎得主是於世壯運一戰成名的「最強阿嬤」唐成瑤，她甫於新加坡世界游泳大師錦標賽勇奪5金，97歲高齡的她，每日清晨到恆春游泳池鍛鍊的毅力，更是激勵人心的台灣精神象徵。

終身成就獎得主有2位，鄭金鑾已逾80歲高齡仍活躍於屏縣田徑裁判領域，擔任裁判工作61年，另位終身成就獎得主林洋志教練，投入柔道運動近50個年頭，培育多位國光獎章得主，此次林洋志教練、優秀教練獎林恩惠及傑出選手獎莊靖，三代同時榮獲體育有功人員的肯定，象徵對柔道的傳承與投入，同樣以熱情與毅力耕耘體育運動。

除了體育有功人員表揚外，還以「全民參與、樂活共融」為主題，在體育館內首度結合親子體能挑戰推出「大小忍者體能王」，融合跑酷的核心精神與高互動性的親子體驗，打造從長者到幼童皆能盡情揮灑汗水的運動場域，近500位大小朋友齊聚挑戰，體育館外也特別推出運動闖關活動及親子運動趣味競賽，吸引眾多家庭踴躍組隊參加，氣氛熱烈。

屏縣大同高中積極發展體育多人獲獎，終身成就獎得主林洋志教練（右四）培育多位國光獎章得主，女兒林恩惠（右五）獲優秀教練獎、外孫女莊靖（右三）獲傑出選手獎，三代同時獲屏東縣長周春米（右二）頒獎肯定。（記者羅欣貞攝）



屏東運動博覽會暨體育有功人員表揚活動今天開幕，表揚體育傑出人士。（記者羅欣貞攝）

親子體能挑戰「大小忍者體能王」登場。（記者羅欣貞攝）

