體育 棒球 學生棒球

台中中山國中棒球隊勇奪世界雙冠 運彩理事長發60萬獎金+王建民著作

2025/08/30 11:16

中山國中棒球隊勇奪LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍。（運彩公會提供）中山國中棒球隊勇奪LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍。（運彩公會提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕西屯區中山國中棒球隊今年8月勇奪LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍，創下歷史紀錄，也讓世界看見台灣棒球的硬實力，中華民國運彩公會理事長何昱奇實現賽前承諾，發出拿到世界冠軍就發60萬獎金，並送給每個小球員一本王建民的著作「不可能中的可能」鼓勵球員在逆境中不放棄自己的精神，甚至能躍上美國大聯盟。

教育部次長張廖萬堅也當見證人，他說，台中市的棒球真的是槓上開花，連得LLB，PONY雙料冠軍，也感謝何理事長的慷慨解囊，說到做到提供了60萬元的獎金來激勵球員奪冠，希望在運動部成立之後，可以藉此讓台灣的運動在國際發光。

何昱奇今天表示，頒發60萬元獎金要激勵球員持續精進技藝，追求更高的目標，看到小選手在國際賽場上展現驚人實力，讓國人感到無比驕傲，希望他們能不忘初心，繼續努力訓練，未來能在更大的舞臺上發光發熱。

何昱奇也說，因此他特別贈給每個小球員王建民的著作，看到王建民在美國大聯盟拼鬥的故事，從谷底翻身重回大聯盟投手丘的成功，希望在未來中華職棒看到球員，甚至在美國大聯盟也能見到。

Pony代表隊的隊長陳恩，在此次比賽中大放異彩，不但是跑壘冠軍，也是賽事中最早擊出全壘打，以及全系列賽中擊出兩隻全壘打的的球員，更是冠軍賽的投手，他的球衣因此被收藏在小馬博物館內展出。

台中市運動局長游志祥也說，感謝張廖萬堅次長及各界的協助，讓孩子可以開心的來打球，這樣的棒球佳績真的很令人振奮。

中山國中棒球隊勇奪LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍，何昱奇發出60萬獎金，並送出王建民的著作「不可能中的可能」鼓勵球員。（運彩公會提供）中山國中棒球隊勇奪LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍，何昱奇發出60萬獎金，並送出王建民的著作「不可能中的可能」鼓勵球員。（運彩公會提供）

張廖萬堅表示，希望在運動部成立之後，可以藉此讓台灣的運動在國際發光。（記者蔡淑媛攝）張廖萬堅表示，希望在運動部成立之後，可以藉此讓台灣的運動在國際發光。（記者蔡淑媛攝）

