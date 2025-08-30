晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

東園小將奪世界冠軍！北市市場處攜手悠遊付歡慶 4夜市消費滿百回饋20元

2025/08/30 11:39

台北市市場處攜手悠遊付，共同舉辦「威廉波特世界冠軍，東園點將夜市點燈」，即日起至9月14日止，民眾在艋舺、華西街、廣州街及梧州街等四處夜市，使用悠遊付消費，單筆消費滿100元，即可享有20元等值回饋。（悠遊卡公司提供）台北市市場處攜手悠遊付，共同舉辦「威廉波特世界冠軍，東園點將夜市點燈」，即日起至9月14日止，民眾在艋舺、華西街、廣州街及梧州街等四處夜市，使用悠遊付消費，單筆消費滿100元，即可享有20元等值回饋。（悠遊卡公司提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市東園國小在美國威廉波特舉辦的LLB世界少棒錦標賽獲得冠軍，帶領台灣相隔29年重返榮耀。台北市市場處攜手悠遊付，共同舉辦「威廉波特世界冠軍，東園點將夜市點燈」，即日起至9月14日止，民眾在艋舺、華西街、廣州街及梧州街等四處夜市，使用悠遊付消費，單筆消費滿100元，即可享有20元等值回饋。

市場處表示，「威廉波特世界冠軍，東園點將夜市點燈」活動，鼓勵民眾用實際行動，力挺國球，一同逛夜市，享受美食，更享有實質優惠，活動時間即日起至9月14日止，為期兩週，民眾可於活動期間內，至艋舺、華西街、廣州街及梧州街等四處夜市，使用悠遊付消費，單筆消費滿100元，即可享有20元等值回饋，每人回饋上限40元，送完為止。

市場處說，歡迎市民朋友及國內外觀光客與我們一同走進夜市，用手機輕鬆付款、輕鬆省，一邊支持在地經濟、一邊為威廉波特世界冠軍東園國小少棒隊讚聲。

