MLB》大谷翔平敲安2度上壘無用！ 宇宙道奇中斷4連勝、暌違27天完封敗

2025/08/30 13:05

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天嚴重熄火，全場只敲3支安打，連續9局記分板掛蛋，終場以0：3遭響尾蛇完封，中斷4連勝。

日本巨星大谷翔平首打席選到保送，3下打出一壘方向內野安打，6下第三打席敲出三壘界外飛球出局，8下再度上場打出游擊滾地出局，全場3打數敲1安，賽後打擊率為0.278。

道奇打線遭封鎖，此役僅敲3安一分未得，苦吞完封敗，上一次遭完封是在美國時間8月2日對光芒，相隔27天。

響尾蛇在4上靠著亞歷山大（Blaze Alexander）2分砲先馳得點，6上攻勢再起，卡洛爾（Corbin Carroll）與莫雷諾（Gabriel Moreno）安打串聯追加保險分，最終就以3：0收勝。

響尾蛇強投加倫（Zac Gallen）繳出6局8K無失分優質先發，進帳本季第10勝；道奇塞揚名投史奈爾（Blake Snell）主投5.1局退場，被敲4安包含1轟，失掉3分，吞下賽季第3敗。

