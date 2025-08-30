晴時多雲

MiLB》控球大暴走！道奇火球男0.1局4四死丟3分 3A防禦率高達13.89

2025/08/30 14:27

寇派克。（資料照，路透）寇派克。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇火球男寇派克（Michael Kopech）持續在小聯盟3A調整，今天控球大亂調，中繼0.1局出現4個四死球，慘失3分。

寇派克在7月初因右膝發炎進入15天傷兵名單，之後又轉至60天傷兵名單，長期脫離戰線，直到美國時間8月14日才在3A展開復健賽。

今天面對紅雀3A的賽事，寇派克在7上登板，未料控球大暴走，連丟3保送搞成無人出局滿壘危機，好不容易用三振抓下第1個出局數，隨後又投出觸身球，讓對手兵不血刃擠回1分。

寇派克掉分後，球隊決定換投，他留下1出局滿壘局面黯然退場，接替的投手讓2名跑者回來得分，失分算在寇派克頭上。

寇派克今天後援0.1局，用了22球只有6顆好球，最快球速97.9英哩，投出3保送、1次觸身球，失掉3分，另有1次三振，目前在3A的防禦率高達13.89。

寇派克本季在大聯盟有過8場出賽，合計7局投球防禦率是完美的0，摘下5次中繼成功。

