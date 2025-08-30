晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「嚴重的話就是Tommy John」 獅隊火球男尹柏淮本季報銷

2025/08/30 14:11

尹柏淮。（資料照，記者陳志曲攝）尹柏淮。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中職831大限明天到期，統一獅手握5名洋將，包含布雷克、飛力獅、蒙德茲、獅帝芬和奧德銳，其中奧德銳今天將對富邦悍將先發，來台第2度登板獻技。

對於831大限會留下哪4名洋投，獅隊總教練林岳平今天賽前仍不願鬆口，只強調待今天奧德銳投完，賽後開完會，明天831大限最後一天就會有答案。

明天中職6隊將遞交60人名單，餅總透露，明天60人名單內的選手還會刷掉1人，就是右投尹柏淮，昨天二軍賽尹柏淮投完後右手肘受傷，而且傷得不輕，「現在他的右手肘腫脹，沒辦法照MRI（核磁共振檢），嚴重的話就是Tommy John（手肘韌帶置換手術）。」意味尹柏淮本季報銷。

2022年選秀獅隊第5輪指名白河商工應屆畢業右投尹柏淮，今年他完全沒有在一軍出賽的紀錄，在二軍出賽7場共投5.1局，防禦率2.44，最快球速145公里，與個人生涯最速152公里有一段落差。

今年選秀獅隊指名8位新秀且全數完成簽約，包括曾偉喆、哀宥宇、王翾祐、吳紹遠、黃天賜、高偉強、吳柏賢及陳定均，餅總指出，8人都不會在明天遞交的60人名單內。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中