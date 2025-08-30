中職》「嚴重的話就是Tommy John」 獅隊火球男尹柏淮本季報銷

尹柏淮。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中職831大限明天到期，統一獅手握5名洋將，包含布雷克、飛力獅、蒙德茲、獅帝芬和奧德銳，其中奧德銳今天將對富邦悍將先發，來台第2度登板獻技。

對於831大限會留下哪4名洋投，獅隊總教練林岳平今天賽前仍不願鬆口，只強調待今天奧德銳投完，賽後開完會，明天831大限最後一天就會有答案。

請繼續往下閱讀...

明天中職6隊將遞交60人名單，餅總透露，明天60人名單內的選手還會刷掉1人，就是右投尹柏淮，昨天二軍賽尹柏淮投完後右手肘受傷，而且傷得不輕，「現在他的右手肘腫脹，沒辦法照MRI（核磁共振檢），嚴重的話就是Tommy John（手肘韌帶置換手術）。」意味尹柏淮本季報銷。

2022年選秀獅隊第5輪指名白河商工應屆畢業右投尹柏淮，今年他完全沒有在一軍出賽的紀錄，在二軍出賽7場共投5.1局，防禦率2.44，最快球速145公里，與個人生涯最速152公里有一段落差。

今年選秀獅隊指名8位新秀且全數完成簽約，包括曾偉喆、哀宥宇、王翾祐、吳紹遠、黃天賜、高偉強、吳柏賢及陳定均，餅總指出，8人都不會在明天遞交的60人名單內。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法