NBA》「可愛」來了！兩屆FMVP雷納德現身桃園巨蛋親授絕技

雷納德。（記者盧養宣攝）
〔記者盧養宣／桃園報導〕桃園雲豹今與The Asian Tournament（TAT）共同主辦「可愛豹擊」活動，邀請NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）聯手尼克明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）擔任特別嘉賓，雷納德也在中場的「Kawhi’s小學堂」親授投籃技巧。
兩度獲得總冠軍賽最有價值球員的雷納德首度來台，今擔任TAT明星隊總教練，在明星隊與桃園雲豹隊的表演賽中場休息時間，主辦單位也安排「Kawhi’s小學堂」，雷納德除先示範投籃動作，隨後也親自指導球迷，並由林信寬與高錦瑋擔任助教。
隨後在「1VS1無限接力賽」，雷納德代表TAT隊，也讓雲豹林信寬和高錦瑋有了和這位NBA球星單挑的機會，身高僅172公分的高錦瑋防守201公分的雷納德，身高形成強烈對比。
林信寬指出，先前雷納德也曾造訪TAT成都站，不過桃園巨蛋場館更大，也湧入更多球迷，可以感受到台灣球迷對雷納德的支持，對於欣賞雷納德的地方，林信寬則說，「他打球就像機器人，很制式、很標準，防守方面也很值得學習。」
尼克中鋒湯斯（左）、快艇球星雷納德。（記者盧養宣攝）
尼克中鋒湯斯。（記者盧養宣攝）
