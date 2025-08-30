晴時多雲

棒球》夢想起飛 澎湖縣議長陳毓仁陪伴馬公少棒隊大巨蛋圓夢

2025/08/30 15:11

澎湖棒球委員會主委、議長陳毓仁，帶領學弟馬公棒球隊大巨蛋圓夢。（澎湖縣議會提供）澎湖棒球委員會主委、議長陳毓仁，帶領學弟馬公棒球隊大巨蛋圓夢。（澎湖縣議會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣棒球選手眼中的日本甲子園一樣，就是台北大巨蛋，為國內棒球選手夢想能夠踏上的舞台。兼任澎湖縣棒委會主委的議長陳毓仁、副主委許國政和壘球委員會主委呂永泰，今（30）日帶領馬公少棒隊踏進大巨蛋圓夢。

半個月前，澎湖縣傑出旅外鄉親也是台北忠孝扶輪社長的蔡智杰，率扶輪社重要幹部返鄉回饋，捐贈40萬給馬公國中及石泉國小棒球隊，贊助球隊採買球具，以及參賽交通、住宿等相關費用。同時，蔡社長還精心安排馬中棒球隊今天中午在大巨蛋運動餐廳用餐，用餐後還可以進入球場，體驗職棒比賽的環境與氣氛，並在本壘板後方最夯的位子觀賽中信兄弟與味全龍之戰。

大巨蛋之旅對馬公少棒選手是一門很特別的一堂課，從踏入夢想的殿堂用餐，到感受職業棒球場地的震撼，與球星們的互動，再到現場看選手拚戰、球場節奏、觀眾吶喊的熱血，相信會是難忘的一天，也對其棒球生涯留下難忘的印象，心中萌生未來在大巨蛋比賽的夢想種子。

陳毓仁一直努力為澎湖縣學生爭取資源，他很感動的表示，學習的過程中，增加實境體驗、移地訓練、交流參賽，都是有助激發選手潛能、強化戰術、應變與技巧最好的方法，也是離島學子最欠缺的，由衷感謝蔡社長的用心，給予澎湖的孩子這麼難得的體驗，未來他也會繼續努力，為孩子們也是自己馬公學弟，爭取更多的機會與關愛的資源。

台北忠孝扶輪社長的蔡智杰，大巨蛋宴請家鄉澎湖馬公高中棒球隊學子。（澎湖縣議會提供）台北忠孝扶輪社長的蔡智杰，大巨蛋宴請家鄉澎湖馬公高中棒球隊學子。（澎湖縣議會提供）

