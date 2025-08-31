道奇葛拉斯諾戰響尾蛇、富邦悍將拚避免單月最多敗紀錄 今日賽事預告與轉播

富邦悍將。（記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇今與響尾蛇3連戰第2場，道奇推出強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），面對響尾蛇左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）；洋基與白襪之戰，洋基火球新星施利特勒（Cam Schlittler）迎戰白襪右投史密斯（Shane Smith）；費城人與勇士之戰，本季11勝的費城左投桑契斯（Cristopher Sánchez）將登板，勇士尚未公布先發投手。

中職今天有3場比賽，味全龍在大巨蛋面對中信兄弟，味全推出本土投手曹祐齊，迎戰兄弟洋投黃博多；台鋼雄鷹在澄清湖球場面對樂天桃猿，台鋼推出洋投艾速特，面對桃猿土投陳克羿。

統一獅在新莊球場面對富邦悍將，獅隊派出新人張宥謙，迎戰悍將洋投布坎南。悍將8月戰績5勝16敗，今天只要再輸獅隊，將以17敗追平去年悍將自身在8月所締造單隊單月最多敗的聯盟紀錄。

另外還有2025世界羽球錦標賽決賽、2025美國網球公開賽，敬請鎖定轉播。

MLB

06：00 勇士 VS 費城人 緯來體育、愛爾達體育1台

07：00 洋基 VS 白襪 愛爾達體育2台

09：00 響尾蛇 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

10：00 遊騎兵 VS 運動家 愛爾達體育2台

日職

12：00 樂天金鷲 VS 日本火腿 DAZN 1、DAZN 3

美網

07：00 第七天賽事

23：00 第八天賽事

轉播：博斯運動一台、MOMO TV

中職

15：00 中信兄弟 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育2台

16：00 樂天金鷲 VS 台鋼雄鷹 博斯運動一台、愛爾達體育1台

16：00 富邦悍將 VS 統一獅 博斯運動一台、愛爾達體育4台

BWF世錦賽

19：00 決賽 愛爾達體育3台

F1

20：30 F1正賽-荷蘭站 緯來體育、愛爾達體育1台

英超

20：50 布萊頓 VS 曼城 第3輪 愛爾達體育2台

23：20 利物浦 VS 兵工廠 第3輪 愛爾達體育2台

