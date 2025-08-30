晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》怎麼看在台灣被叫「可愛」？雷納德：Kawhi就是我的名字

2025/08/30 15:15

快艇球星雷納德。（記者盧養宣攝）快艇球星雷納德。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕桃園雲豹今與The Asian Tournament（TAT）共同主辦「可愛豹擊」活動，邀請NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）聯手尼克明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）擔任特別嘉賓，雷納德在活動尾聲也表示，感受到台灣球迷的滿滿熱情，首度來台留下很好的體驗。

兩度獲得總冠軍賽最有價值球員的雷納德首度來台，今在TAT明星隊與TPBL雲豹隊的表演賽擔任TAT隊的總教練，兩隊進行2節賽事，雲豹隊靠關鍵時刻靠一哥高錦瑋在倒數8秒飆進逆轉三分彈，以76：75險勝明星隊。

雖然率領的球隊以1分差飲恨，但雷納德賽後仍露出笑容，與參賽球員握手致意，隨後接受訪問時表示，很謝謝球員、教練與球迷參與這次的活動，也感受到台灣球迷對籃球的熱愛，「是一次很棒的經驗。」

身為在NBA征戰13個球季的六屆全明星好手，雷納德也給予後輩建議，強調基本功與保持專注很重要。另外，雷納德因為名字「Kawhi」音近日語「可愛」，因此在台灣常被以「可愛」稱呼，雷納德今被問及在台灣被稱作「可愛」的想法，他指出，「Kawhi就是我的名字，如果在其他語言有別的意思，我也很樂意接受。」

