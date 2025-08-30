MLB》邁向夢幻紀錄！ 大谷翔平有望挑戰「400-150」神話

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平去年除了締造「50轟、50盜」的史上第一人偉業，更成為自2001年首位達成400壘打數的球員，大聯盟官網資深作家佛斯特（Jason Foster）撰文指出，大谷有望在9月達成的驚人成就。

大谷翔平目前壘打數為310，按照現在的節奏季末可能會來到373，不過佛斯特認為大谷有機會打擊大爆發，仍有可能會達到400壘打數，有望成為自2000年海頓（Todd Helton）之後，首度連續兩季都達成此壯舉的球員。

另外，大谷翔平目前累積123得分，今年單季得分上看149分，有機會打破1890年柯林斯（Hub Collins）所創下148得分的道奇隊史紀錄。自2000年太空人名人堂球星巴格威爾（Jeff Bagwell）拿下152分後，21世紀尚未有人完成單季150得分的壯舉，大谷翔平有機會挑戰這項里程碑。

值得一提的是，自1937年的洋基傳奇球星狄馬喬（Joe DiMaggio）之後，從來沒有人能在單一賽季同時達成400壘打數外加150得分的夢幻紀錄，大谷翔平有望踏入這樣的境界。

