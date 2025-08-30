晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》老將喬科維奇身體狀況欠佳 坦言比任何時候都擔心

2025/08/30 15:36

喬科維奇。（美聯社）喬科維奇。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）克服背部拉傷激戰4盤，力退英國左手拍諾里（Cameron Norrie），第16度安抵美國網球公開賽男單16強，也締造賽史近34年來最老紀錄，但38歲的塞爾維亞第7種子坦言，上年紀後身體狀況欠佳，本屆參戰確實比任何時候都還憂心。

「說實話我很擔心。你知道，現在的我比以往任何時候更加煩惱。」身為「三巨頭」奮戰賽場最後一人，喬科維奇已在紐約法拉盛公園締造硬地大滿貫192勝，持續挑戰第25座大滿貫冠軍等歷史紀錄，但這位前世界球王透露，儘管自律甚嚴注重保養，無論場上或場下都投入大量時間來確保健康，終究無法避免身體隨著年齡老化，「你無法抗拒，所以情況有所不同。我顯然必須調整訓練方式，有時候在賽事中間休息，因為從長遠來看，恢復比在場上打球更重要，或許明天就是這樣。我們團隊需要討論，專注恢復為下一場比賽做好準備。」

自7月溫布頓錦標賽4強止步，喬科維奇休兵逾1個半月才參戰，美網前3輪打來卻格外疲憊，體能似乎出問題，被記者問及最近比賽期間得花多少時間恢復調整，他直言比以往任何時候都多，「年輕球員們精力充沛，而我感覺像是油箱只剩一半，所以得嘗試改變這種狀況。我不知道是否可行，顯然身體的反應難以預測，但有點是肯定的，我會拚盡最後一點體力，確保發揮出最大潛能。」

曾4度美網奪冠的喬科維奇，第4輪遭遇會外賽殺入的德國老將史卓夫（Jan-Lennard Struff），過往對戰7勝0負穩居上風，至於8強和4強假想敵，分別是地主第4種子弗里茲（Taylor Fritz）、西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）；若他再闖冠軍戰，可能又強碰義大利頭號種子兼衛冕者辛納（Jannik Sinner）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中