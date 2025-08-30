美網》老將喬科維奇身體狀況欠佳 坦言比任何時候都擔心

喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）克服背部拉傷激戰4盤，力退英國左手拍諾里（Cameron Norrie），第16度安抵美國網球公開賽男單16強，也締造賽史近34年來最老紀錄，但38歲的塞爾維亞第7種子坦言，上年紀後身體狀況欠佳，本屆參戰確實比任何時候都還憂心。

「說實話我很擔心。你知道，現在的我比以往任何時候更加煩惱。」身為「三巨頭」奮戰賽場最後一人，喬科維奇已在紐約法拉盛公園締造硬地大滿貫192勝，持續挑戰第25座大滿貫冠軍等歷史紀錄，但這位前世界球王透露，儘管自律甚嚴注重保養，無論場上或場下都投入大量時間來確保健康，終究無法避免身體隨著年齡老化，「你無法抗拒，所以情況有所不同。我顯然必須調整訓練方式，有時候在賽事中間休息，因為從長遠來看，恢復比在場上打球更重要，或許明天就是這樣。我們團隊需要討論，專注恢復為下一場比賽做好準備。」

自7月溫布頓錦標賽4強止步，喬科維奇休兵逾1個半月才參戰，美網前3輪打來卻格外疲憊，體能似乎出問題，被記者問及最近比賽期間得花多少時間恢復調整，他直言比以往任何時候都多，「年輕球員們精力充沛，而我感覺像是油箱只剩一半，所以得嘗試改變這種狀況。我不知道是否可行，顯然身體的反應難以預測，但有點是肯定的，我會拚盡最後一點體力，確保發揮出最大潛能。」

曾4度美網奪冠的喬科維奇，第4輪遭遇會外賽殺入的德國老將史卓夫（Jan-Lennard Struff），過往對戰7勝0負穩居上風，至於8強和4強假想敵，分別是地主第4種子弗里茲（Taylor Fritz）、西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）；若他再闖冠軍戰，可能又強碰義大利頭號種子兼衛冕者辛納（Jannik Sinner）。

