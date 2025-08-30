晴時多雲

中職》今年觀眾人數超越去年 洪一中：接下來要把訓練基地弄好

2025/08/30 16:00

台鋼雄鷹總教練洪一中。（資料照，記者李惠洲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕中職今年進場觀眾人數在昨天突破279萬人次，不僅超越去年2,766,386人創下歷來新高，更即將達成史上第一次單季300萬人進場，台鋼雄鷹總教練洪一中認為，今年各隊在台北大巨蛋安排比賽超過60場，觀眾總人數創下新高是必然的事，「既然球團的收入增加，接下來應該要把訓練基地弄好。」

洪總指出，台灣的棒球季在夏天，不只選手比賽很辛苦，球迷看球也是一樣，要讓球迷在大熱天出門，在大太陽下坐在看台上看球，真的是很困難的事，現在有大巨蛋，可以邊吹冷氣邊看球，球迷進場的意願會提高，覺得在大巨蛋看球是很舒服、很享受的事，「今年在大巨蛋排那麼多場，球迷愈來愈習慣去、愈喜歡去，觀眾人數一定上來的。」

洪總表示，多年來他一直強調「必先利其器」，職棒比賽想要提高收入，硬體設施一定要升級，「現在的消費能力跟以前不同了，你把球場搞好，球迷就願意進來，每張票多收幾百塊，大家也會接受，覺得值得，只要職棒環境的榮景起來，更大的企業就願意進來，然後硬體會做得更好，這會一直循環的。」

洪總認為，職業運動是很特殊的，營收可以打平已經很不容易，現在各隊收入隨著觀眾人數成長而增加，接下來球團要想的是，除了球場硬體設施要做得更好，也要把訓練基地列為重點，「把基地的設施做到完善，連選手的吃、住都照顧到，大家願意留下來練，技術才會提升起來，然後比賽才會好看，觀眾會更願意進場，這些是環環相扣的。」

中職今年截至29日（週四）完成279場，累計觀眾總人數2,760,997人，30日（週五）大巨蛋有21,089人進場，今年總人數來到2,782,086人超越去年，截至昨天完成282場、總人數2,796,917 人；中職本季在大巨蛋完成48場，例行賽還有18場要進行。

