MLB》「快速指叉伸卡球」不再是唯一殺招 史基斯透露新武器

史基斯。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國聯塞揚獎熱門人選、海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes），今天對戰紅襪繳出6局6K失2分（1責失）優質先發，海盜終場以4：2贏球，本季第9勝順利入袋，目前也以防禦率2.05高居大聯盟防禦率王。

「快速指叉伸卡球」（Splinker）是史基斯的招牌武器球，不過近幾個月使用比例降低，今天95球當中只有7顆是快速指叉伸卡球，目前史基斯的主要武器改為變速球。「他現在使用變速球的比例很高，而且我認為他對這顆球的手感非常好，能藉由這顆球製造許多揮空。」海盜總教練凱利（Don Kelly）說道。

請繼續往下閱讀...

史基斯以前就會投變速球，但在去年大部分時間都不常用，但今年一改常態，而今天的變速球使用率卻僅次於四縫線速球。對此，史基斯表示，因為今天面對的左打者比較多，所以才會多投變速球，變速球和指叉球的效果不同，雖然都能有效解決打者，但這和配球策略以及比賽計畫有關，今年確實更依賴變速球。

據資料顯示，打者面對史基斯的變速球對打擊率只有0.096，高居全聯盟第二低（至少200球），僅次於光芒比克斯（Jalen Beeks）。這顆球還有他所有球種中最高的揮空率，高達44.9%，以及最低的wOBA（加權上壘率）和xwOBA（預期加權上壘率），分別為0.103與0.133。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法