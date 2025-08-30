晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》胡瓜和郭泰源非常麻吉 爆料當年1趣事

2025/08/30 17:18

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅今天借用新莊當主場迎戰富邦悍將，舉行「良緣神助宮」主題日，邀請綜藝天王胡瓜擔任開球嘉賓，由於獅隊投手教練「嘟嘟」潘威倫是胡瓜的鐵粉，便自告奮勇擔任接球捕手，能接到偶像的開球，潘威倫直呼好開心。

「非常感謝嘟嘟！」胡瓜說，看到嘟嘟出場時，現場掌聲如雷就知道有多受歡迎，他一直有關注嘟嘟投球，也謝謝他們家人對他的支持，而且嘟嘟願意當他的接球捕手，真的很感動。

過去胡瓜曾幫Lamigo桃猿主場賽事開球，今天大駕光臨新莊球場幫獅隊開球，他表示，本來要去台南球場，沒想到因風災影響才改到新莊球場，「因為開球只有1球的機會，練再多也沒用，你看，我練到手臂都痠了，一共練兩天，一天練投3、40球，第二天就痠痛了，這很難而且壓力很大，投得好、壞都只有1球的機會。」

統一獅今天借用新莊當主場迎戰富邦悍將，舉行「良緣神助宮」主題日，邀請綜藝天王胡瓜擔任開球嘉賓。（記者林正堃攝）

熱愛棒球的胡瓜透露，小時候他參加棒球隊，後來上國中之後就沒再接觸，出社會每天在忙，沒有太多時間打球，不過他很喜歡看棒球比賽。

今天賽前胡瓜與富邦悍將顧問郭泰源有說有笑，顯見交情好的不得了，胡瓜透露，郭泰源跟他是第一屆明星棒球隊成員，當時效力西武獅，就邀請郭泰源回來參加公益棒球比賽，人還滿多的，「郭泰源當時還是日本職棒西武獅的投手，我說你不能投變化球喔，要投給我打，他有拍過機車廣告，還把300多萬酬勞都捐出去做公益，只是很多人不知道這件事。」

統一獅今天借用新莊當主場迎戰富邦悍將，舉行「良緣神助宮」主題日，邀請綜藝天王胡瓜擔任開球嘉賓。（記者林正堃攝）

胡瓜說，為了力挺郭泰源，早期每年他只要休假都會去西武球場看球，當時西武常打進季後賽，郭泰源是主力投手，拿過幾座總冠軍，「當年我帶1歲的兒子去看郭泰源，他很開心，結果就抱我兒子抱一整天，第2天手就不能動了，我跟郭泰源是很好的朋友，國內和國外職棒球賽我都常去現場看球。」

日前台北市東園國小棒球隊勇奪威廉波特少棒賽冠軍，胡瓜狂讚真的太強了。胡瓜說，小時候一定都會看威廉波特少棒賽，一直看到天亮，當年台南巨人、嘉義垂楊少棒實力堅強，這次冠軍戰東園少棒讓對方掛鴨蛋，非常厲害。

讓胡瓜百思不得其解的是，「我想不到為什麼台北市少棒隊這麼厲害，以前很強的少棒隊都在南部或東部，我看台北市國小也很少有棒球場呀，為什麼他們會這麼強？幾名主力投手，投得像大人一樣，好厲害喔！」

統一獅今天借用新莊當主場迎戰富邦悍將，舉行「良緣神助宮」主題日，邀請綜藝天王胡瓜擔任開球嘉賓。（記者林正堃攝）

統一獅今天借用新莊當主場迎戰富邦悍將，舉行「良緣神助宮」主題日，邀請綜藝天王胡瓜擔任開球嘉賓。（記者林正堃攝）

