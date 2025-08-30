MLB》生涯初登板繳好投比肩「K博士」 大都會華裔新秀：太瘋狂了！

大都會22歲華裔新秀喬納．唐。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會22歲華裔新秀喬納．唐（Jonah Tong），今天迎來大聯盟生涯首場先發，主投5局飆出6K，雖然失4分但只有1責失，大都會終場以19：9大勝馬林魚，喬納．唐收下大聯盟生涯首勝，他賽後表示，「這就是我小時候夢想的一切，能夠親眼見證它發生，只能用『瘋狂』來形容。」

喬納．唐今天主投5局用97球，被敲6支安打失4分，責失分只有1分，另有6次三振，防禦率為1.80，最快球速達97.7英哩，更投出他招牌武器球火神變速球（Vulcan Changeup），投球姿勢十分神似巨人2屆塞揚名投林西肯（Tim Lincecum）。喬納．唐成為大都會隊史自傳奇球星「K博士」古登（Dwight Gooden）之後，第2位在22歲或更年輕時，初登板投滿5局以上且僅掉1責失以下的投手。

大都會新秀投手喬納．唐和大物投手麥克萊恩（Nolan McLean）升上大聯盟都有好的表現，總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後受訪表示，目前將暫時改用6人先發輪值，讓喬納．唐能夠有更多的先發機會。對此，喬納．唐笑說：「太棒了！我會一步一步來，這項消息真的超棒。」

