中職》多名新洋將投0球就跨越831門檻 餅總深入解析

2025/08/30 17:44

統一獅總教練林岳平。（資料照，記者陳志曲攝）統一獅總教練林岳平。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中職831大限明天到期，各隊都在進行最後戰力盤整，洋投部分，統一獅的獅帝芬、味全龍的鎛銳、樂天桃猿的凱樂都是在中職1軍1球未投的情況下就確定獲留用，中信兄弟的韋禮加也有機會擠進最終名單，就等明天831開獎。

新洋投來台不用在一軍「開箱」就獲留用，對此，獅隊總教練林岳平指出，目前幾乎各隊都有機會爭奪季後賽門票，希望在8月積極尋找能力更好的洋投，因為新洋投資歷不錯，他們來台意願也很高，才會用這樣的方式力拚後半段例行賽和季後賽，「只是大家也不是很有把握，這就是賭注，眼前不知道未來會怎麼樣，但不這麼做機會就不見了。」

餅總指出其中一個考量是，今年現有洋投的投球局數很多導致疲勞浮現，看是不是能找一名新洋投做應變，畢竟各隊對這名新洋投相對陌生，必須要花更多時間來適應，這個陌生感就成了優勢。

外界認為，許多新洋投在831大限前夕才加盟，而且根本就還沒在一軍出賽，各隊形同「拆福袋」，是好是壞投了才知道，餅總認為，應該不能說是拆福袋，新洋投不曾來到台灣，對這裡的棒球文化和生態，能否在短期適應是觀察重點，由於他們具備陌生感和不錯的資歷，各球團才會做這樣的選擇。

餅總說，以現在中職各隊找來的洋投水準來看，等級愈來愈高，已經有很多例子證明，在中職投得好，可以投到日職和韓職，甚至投回美職體系，到更高層級的聯盟發展，「台灣給他們成為跳板的舞台，中職給洋投的薪資待遇提高，代表我們職棒的水準也相對提升。」

