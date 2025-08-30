晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》馬傑森取代林子偉守二壘 古久保健二：多少與昨天的失誤有關

2025/08/30 17:58

林子偉。（資料照，記者林正堃攝）林子偉。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿昨在6局下狂丟6分，最終以5：10遭台鋼雄鷹逆轉，林子偉發生失誤沒能結束該局是關鍵之一，今天樂天調整先發陣容，由馬傑森取代林子偉守二壘，總教練古久保健二表示，多少與昨天的失誤有關，林子偉也知道問題出在哪裡。

林子偉昨役有3次打擊機會，得點圈上都有隊友，2局上擊出滾地球靠台鋼守備瑕疵讓樂天1：0先馳得點，另2次都被三振，6局下台鋼搶回3分以5：4首次超前，他處理曾子祐的滾地球出現失誤，不僅沒能抓下第3個出局結束這局，還讓台鋼再添2分擴大領先，8局上由馬傑森代打並接替守備。

古久保表示，林子偉昨天在有得分機會時，都沒有適時發揮打擊，可能因為心情受到影響，進而延續到守備上，昨天比賽中與今天賽前都有跟他討論，他也知道問題出在哪個部分，「我們前半段的進攻、推進都做得很好，第6局的變化來得很突然。」

古久保認為，昨天台鋼雖在6局下灌進6分逆轉戰局，5局下追到只落後1分已經有點意想不到，尤其是台鋼第9棒紀慶然，4次打擊獲得3個保送還敲1支安打，第5、6局都在2出局後選到保送，對戰局發展有重要影響，「6局上我們又得1分，變成領先2分，1出局還攻佔二、三壘，如果能再多得1分，可能後面的局面就不一樣了。」

