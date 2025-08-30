晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》認賠釋出領6.4億約的畢爾勒 紅襪高層說明為何不是用DFA

2025/08/30 18:35

畢爾勒。（資料照，路透）畢爾勒。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前道奇少主畢爾勒（Walker Buehler）今年轉戰紅襪表現不理想，如今遭到紅襪隊釋出，雙方分道揚鑣，紅襪也拉上農場大物左投托勒（Payton Tolle）。紅襪首席棒球事務官布瑞斯洛（Craig Breslow）今天受訪說明，出於對於畢爾勒的尊重，因此沒有選擇用指定讓渡（DFA）的方式。

身為去年道奇世界大賽冠軍成員，畢爾勒今年以1年2105萬美元（約新台幣6.4億）合約加盟紅襪。不過，畢爾勒今年出賽23場有22場先發，戰績7勝7敗、防禦率5.45，挨22轟是生涯單季新高，被打擊率2成72，每局被上壘率為1.56。畢爾勒前一次出賽是後援身分上場，當時他投2.1局失2分。

布瑞斯洛表示，原本是期待給他充足時間讓他適應這個角色，「但球員名單陣容出現變化，我們需要確保以最佳方式配置這支球隊，並在關鍵時期盡可能贏得更多比賽。」紅襪隊目前戰績75勝61敗居美聯東區第三、排美聯外卡第二，要力保季後賽席次。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）坦言，「這很艱難，這就是我們現在的處境，我知道這個結果對他來說、對我們來說都不如意，他期望更多，我們也期待更多...我相信他還有能量，我享受與他共事的時光，也從他身上學到許多，我衷心祝福他一切順利。」

布瑞斯洛說明，紅襪隊選擇完全釋出畢爾勒，而不是用指定讓渡，這樣讓他更早開始尋找下一個落腳處，也是出於尊重，「我們認為這是目前對他最公平的處理方式。」

