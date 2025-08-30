台日交流賽》PLG冠軍領航猿打敗滋賀湖泊 保住台灣球隊顏面

李家慷（領航猿提供）

〔記者林岳甫／新北報導〕日本B1聯盟滋賀湖泊來台灣進行交流賽，前兩場狂勝台新戰神、富邦勇士超過30分，今天PLG冠軍隊桃園領航猿在南山高中體育館證明團隊戰力確實強，最終以75：71戰勝滋賀湖泊，為台灣籃球扳回顏面。

滋賀湖泊在B1也不是強隊，戰績只排在後段班，今年會到台灣交流主要也是因為陣中亞洲外援游艾喆的關係，今日就有不少人前來幫游艾喆加油打氣。

請繼續往下閱讀...

至於滋賀來台交流突然變成超級強隊，首戰痛宰TPBL台新戰神32分，再來又以36分之差打爆PLG亞軍富邦勇士，即使只是交流賽，還是讓台灣球隊顏面盡失。

身為PLG冠軍的領航猿就成為保住台灣籃球面子的最後一道防線，猿隊此仗沒登錄洋將，以外籍生丁恩迪搭配盧峻翔、李家慷、白曜誠、林正等本土主力。

即使只是本土作戰，領航猿證明團隊戰力確實不俗，李家慷以三分球9投6中，攻下全隊最高20分，上季MVP得主盧峻翔挹注15分。盧峻翔就說，球隊很久沒有進行正式比賽，感覺大家真的都有做好準備；手感發燙的李家慷則透露，今夏有強化投籃速度，想證明自己的投籃夠水準，繼續努力進步，以代表台灣征戰國際賽為目標。

譚傑龍（領航猿提供）

盧峻翔（領航猿提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法