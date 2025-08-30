晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

台日交流賽》PLG冠軍領航猿打敗滋賀湖泊 保住台灣球隊顏面

2025/08/30 18:34

李家慷（領航猿提供）李家慷（領航猿提供）

〔記者林岳甫／新北報導〕日本B1聯盟滋賀湖泊來台灣進行交流賽，前兩場狂勝台新戰神、富邦勇士超過30分，今天PLG冠軍隊桃園領航猿在南山高中體育館證明團隊戰力確實強，最終以75：71戰勝滋賀湖泊，為台灣籃球扳回顏面。

滋賀湖泊在B1也不是強隊，戰績只排在後段班，今年會到台灣交流主要也是因為陣中亞洲外援游艾喆的關係，今日就有不少人前來幫游艾喆加油打氣。

至於滋賀來台交流突然變成超級強隊，首戰痛宰TPBL台新戰神32分，再來又以36分之差打爆PLG亞軍富邦勇士，即使只是交流賽，還是讓台灣球隊顏面盡失。

身為PLG冠軍的領航猿就成為保住台灣籃球面子的最後一道防線，猿隊此仗沒登錄洋將，以外籍生丁恩迪搭配盧峻翔、李家慷、白曜誠、林正等本土主力。

即使只是本土作戰，領航猿證明團隊戰力確實不俗，李家慷以三分球9投6中，攻下全隊最高20分，上季MVP得主盧峻翔挹注15分。盧峻翔就說，球隊很久沒有進行正式比賽，感覺大家真的都有做好準備；手感發燙的李家慷則透露，今夏有強化投籃速度，想證明自己的投籃夠水準，繼續努力進步，以代表台灣征戰國際賽為目標。

譚傑龍（領航猿提供）譚傑龍（領航猿提供）

盧峻翔（領航猿提供）盧峻翔（領航猿提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中