NBA》睽違12年訪台！「甜瓜」安東尼談入選名人堂：就像進入天堂

「甜瓜」安東尼現身GQ潮流文化祭。（GQ提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕「2025 GQ STYLE FEST 潮流文化祭」今在松山文創園區盛大登場，退休球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony） 以活動大使身分現身，也向球迷分享入選NBA名人堂的心情。

安東尼生涯共10度入選NBA明星賽、6度入選年度陣容，也在2012-13賽季登上得分王，在NBA賽場上共1260場比賽，留下平均22.5分、6.2籃板、2.7助攻的表現，累積2萬8289分，並代表美國隊3度勇奪奧運金牌。

請繼續往下閱讀...

41歲的安東尼自2013年後再度造訪台灣，今以獨特的私服和強大氣場席捲全場，受到台灣球迷熱烈歡迎，他表示，退役後努力推廣籃球，希望以這項自己熱愛的運動與世界各地的球迷連結，對穿搭十分講究的他，被問及自己的時尚風格，以「Stay melo」定義，表示就是「放鬆、Chill的風格」。

安東尼將在9月6日正式進入NBA名人堂，他表示，自己已經準備好講稿，也很期待能與家人、朋友、球迷分享這份喜悅，也認為這份榮譽就像是進入籃球的天堂一樣，屆時可能無法抑制情緒，在入選儀式落淚。

「甜瓜」安東尼現身GQ潮流文化祭。（GQ提供）

「甜瓜」安東尼現身GQ潮流文化祭。（GQ提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法