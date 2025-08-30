晴時多雲

體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》山口茜拍落印尼瓦達妮闖女單決賽 有望拚3金狂紀錄

2025/08/30 18:44

日本名將山口茜。（美聯社）日本名將山口茜。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本名將山口茜今天在2025年世界羽球錦標賽女單4強賽，以21：17、14：21、21：6打敗世界排名第9的印尼好手瓦達妮（Putri Kusuma Wardani），生涯三度晉級女單決賽，明天將要尋求創造紀錄。

世界排名第5的山口茜曾於2021、2022年締造2連霸，加上2018、2023年和今年，小茜生涯在世錦賽累積5面獎牌，追平印度名將辛度、中國張寧，並居女單之最。

山口茜今天首局雖然從13：8領先遭瓦達妮連續追分變成13：14落後，但小茜落後就成功回神，還是先下一城。瓦達妮身為10年來首位打進世錦賽4強的印尼女單，在第2局都能守住領先，最後更是連得6分也扳回一城。

不過，決勝局卻呈現一面倒，山口茜打出一波13：1直接把瓦達妮氣勢瓦解，最終也成功收下冠軍賽入場券。

山口茜本季首度爭冠，明天對手將是安洗瑩、陳雨菲之間的贏家。尋求生涯第3面金牌的小茜只要成功奪金，將成為西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）2014、15、18年勇奪3金後，史上第2位拿世錦賽3金的女單好手。

印尼好手瓦達妮。（路透）印尼好手瓦達妮。（路透）

