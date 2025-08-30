威廉波特少棒》「最帥的冠軍」回來了！體育署長鄭世忠幫東園少棒許願

〔記者倪婉君／桃園機場報導〕代表台灣出征威廉特波世界少棒奪冠的東園國小少棒隊今晚凱旋歸國，在桃園機場受到熱烈歡迎，55歲教頭賴敏男在第5度率領東園「闖關」終於替台灣抱回暌違29年的冠軍，他這次帶領包括王牌投手林晉擇在內13名球員揚名海外，包括體育署長鄭世忠、台北市副市長林奕華及民進黨立委吳沛憶等人都到場接機；鄭世忠也為東園向台北市政府「許願」，希望未來中央可以跟地方一起合作給「小朋友更好的訓練場地」。

取得亞太區代表權的東園少棒，代表台灣在威廉波特的舞台一路過關斬將，在台灣時間25日的世界大賽冠軍戰中以7：0擊敗美國組代表內華達州，是台灣隊自1996年以來再次奪冠，也是台灣隊史上第18座威廉波特少棒冠軍。東園少棒在結束夢幻般的美國行之後，今晚返抵國門，鄭世忠除了恭喜他們奪冠，也表示：「希望跟台北市政府許個願，是不是未來東園國小的訓練場地，有什麼中央可以幫忙的地方，跟地方一起合作，給我們小朋友一個更好的訓練場地。」

代表台灣出征威廉特波世界少棒奪冠的東園國小少棒隊今晚凱旋歸國，在桃園機場受到熱烈歡迎。（記者劉信德攝）

