羽球世錦賽》「最美女雙」再見！志田千陽／松山奈未遭逆轉無緣決賽

日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未今在2025年世界羽球錦標賽，21：14、13：21、12：21遭馬來西亞勁敵陳康樂／提娜逆轉，在生涯最後一次合作就以銅牌作收，兩人未來將各奔東西。

世界排名第3的志田千陽／松山奈未搭檔多年，去年奪巴黎奧運女雙銅牌，兩人早就宣布世錦賽後拆夥，本屆賽事成為「最美女雙」最後一舞，兩人則是一路挺進，並打破「8強魔咒」，首度挺進4強也保證至少有銅牌。陳康樂／提娜也是首度打進4強，為馬來西亞女雙奪首面獎牌。

請繼續往下閱讀...

志田千陽／松山奈未、陳康樂／提娜過去14次交手，日本組合以13勝1敗佔盡優勢，不過陳康樂／提娜在今年7月日本公開賽也終於拿下對戰首勝。

志田千陽／松山奈未首局表現很出色，不過第2局換陳康樂／提娜展開反撲，雙方只能鏖戰至決勝局，志田千陽／松山奈未一度取得7：5領先，卻被陳康樂／提娜連得7分拉開，最終也只能無緣決賽。

如今世錦賽正式結束，志田千陽／松山奈未以銅牌作收，兩人的合作也畫下休止符，至於陳康樂／提娜決賽對手將是中國組合譚寧／劉聖書、日本組合中西貴映／岩永鈴之間的贏家。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法