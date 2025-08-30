晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》「最美女雙」再見！志田千陽／松山奈未遭逆轉無緣決賽

2025/08/30 19:29

日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未。（美聯社）日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未今在2025年世界羽球錦標賽，21：14、13：21、12：21遭馬來西亞勁敵陳康樂／提娜逆轉，在生涯最後一次合作就以銅牌作收，兩人未來將各奔東西。

世界排名第3的志田千陽／松山奈未搭檔多年，去年奪巴黎奧運女雙銅牌，兩人早就宣布世錦賽後拆夥，本屆賽事成為「最美女雙」最後一舞，兩人則是一路挺進，並打破「8強魔咒」，首度挺進4強也保證至少有銅牌。陳康樂／提娜也是首度打進4強，為馬來西亞女雙奪首面獎牌。

志田千陽／松山奈未、陳康樂／提娜過去14次交手，日本組合以13勝1敗佔盡優勢，不過陳康樂／提娜在今年7月日本公開賽也終於拿下對戰首勝。

志田千陽／松山奈未首局表現很出色，不過第2局換陳康樂／提娜展開反撲，雙方只能鏖戰至決勝局，志田千陽／松山奈未一度取得7：5領先，卻被陳康樂／提娜連得7分拉開，最終也只能無緣決賽。

如今世錦賽正式結束，志田千陽／松山奈未以銅牌作收，兩人的合作也畫下休止符，至於陳康樂／提娜決賽對手將是中國組合譚寧／劉聖書、日本組合中西貴映／岩永鈴之間的贏家。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中