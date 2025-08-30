晴時多雲

企業射箭聯賽》追隨姐姐走上射箭路 吳侑恩拒當「落選頭」

2025/08/30 19:49

吳侑恩今天表現出色，幫助新濠拿下最後一點男團。（射箭協會提供）吳侑恩今天表現出色，幫助新濠拿下最後一點男團。（射箭協會提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025中華企業射箭聯賽今在大佳河濱公園進行第9輪賽事，負責舉辦主場日的新濠建設首場領銜出征，雖然總比分2：3不敵協會青年2隊，對陣中年輕選手仍是很好的壓力測試。

月底剛從加拿大世界青年射箭錦標賽返台的國手風佑築今天為新濠建設打頭陣，可惜第一支箭僅得到6分，手感不佳，加上對手張純嘉急拉尾盤，第四、五回合皆繳出高水準的28分，總比分4：6飲恨，隨後的男單蔡明修也以0：6輸給林育暘，直到混雙才靠洪晟皓／施孟君6：0完封潘威誌／劉欣潔，討回主場顏面。

團隊終於開胡，壓軸的男團蔡明修／郭昱承／吳侑恩釋放壓力，前兩輪12支箭只有一發6分失誤，其他都是9或10分，最終6：2輕騎過關，為明天對新北凱撒的關鍵戰役暖身。

「面對難得的主場日，大家都有準備，不過我們有些選手最近比賽比較多，需要調整跟休息。」新濠教練陳能陞賽後暖心體恤子弟兵，「像風佑築才剛從加拿大回來，時差、天氣都差很多，不過優秀選手就是要習慣這樣的日子。」

在男團貢獻一場勝仗的吳侑恩，本季6場都是團體出賽，拿下4勝，賽前平均得分有8.53分，表現不俗。今年才20歲的國體大學生已經被教練看重，不過也透露吳侑恩的心態尚需加強，「他其實在選拔賽表現都很好，都是輸在最後一關，常常當『落選頭』，不過今天『凍蒜』（獲勝）了。」

吳侑恩國小三年級跟著姊姊徐渝涵的腳步開始射箭，也曾跟姊姊在企聯的彰化銀行效力，不過畢竟年紀尚輕，「今天確實有點緊張，主場日大家關注度很高。不過比起上半季，我覺得自己已經能更快進入狀況了，不會在場上熱機太久。」

姊弟倆都走射箭路，吳侑恩表示感謝家人支持，「他們從來沒有設限，反而是在我們遇到瓶頸的時候會給予鼓勵，『再撐一下啊』『再試兩個月嘛』等等。也謝謝新濠給我們最好的環境可以專心比賽，公司還會發激勵獎金。」至於獎金多少，吳侑恩笑說：「很滿意！」

