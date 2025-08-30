六都電競首屆「聯盟戰棋」總冠軍出爐 「乂阿達乂#0607」打敗群敵獲制霸

六都電競明天最後一天「絕地求生」總決賽，民眾可免費到場觀賽。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕全台最大的業餘電競盛事「六都電競」，昨起一連3天在高雄流行音樂中心海音館舉辦線下總決賽，今（30）日首屆「聯盟戰棋」由「乂阿達乂#0607」奪得總冠軍，高雄市長陳其邁特別現身頒獎，也希望能培養更多電競好手。

六都電競今年邁入第9屆，並已連續5年於高雄舉辦實體決賽賽事，除了廣受歡迎的「英雄聯盟」，今年更新增「聯盟戰棋」賽事，為自走棋策略遊戲，玩家徵召各方英雄並智取對手。今日也特別找來可愛甜心曾甜主持、 Clement 及Nia尼亞擔任直播賽事講評，並邀請到羅傑、NL、MMD、Vivi、花輪等5位遊玩聯盟戰棋知名實況主展開明星表演賽。

請繼續往下閱讀...

「聯盟戰棋」本次北區報名367隊、南區329隊，經過層層海選及晉級賽，取出積分最高8名於今日在高流進行線下總決賽，經過總決賽6場積分制的廝殺，最終由「乂阿達乂#0607」過關斬將拿下總冠軍、「Twitch Mori1028」獲得亞軍。

高雄市長陳其邁表示，六都電競是電競界非常具有指標性的活動，也希望藉由電競賽的舉辦，也能夠擴大台灣及高雄在電競各項產業的發展。

高雄市運發局指出，「絕地求生」總決賽將在明日壓軸登場，下午1點起免費入場，台灣創作女歌手陳忻玥將擔任開場表演嘉賓，並由Rex 雷克獅、KMOMO等知名選手同台播報，並邀請芳香腳、妲妲、喬希、赤鬼伯伯等4位知名實況主展開網紅明星表演賽對決，現場還有豐富的電競抽獎活動。

六都電競已連續5年在高雄舉辦線下總決賽，明天在高雄流行音樂中心海音館將有「絕地求生」總決賽壓軸登場。（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁頒發「聯盟戰棋」的冠亞軍獎金，由「乂阿達乂#0607」奪冠、「Twitch Mori1028」獲得亞軍。（記者許麗娟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法