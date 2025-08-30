足球》運科補助計畫爭議 體育署全面檢討並補償選手

周台英（中）。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台師大女足抽血案爆出後外界震驚，女足教練周台英已坦承缺失並遭懲處，由於體育署推動「運科支援計畫」與「運科輔助計畫」，也因過程有瑕疵連帶引發爭議，體育署允諾就審查及制度設計全面調整、補償選手，並配合監察院調查，保障運動員權益。

為運用運科專業協助競技人才及支援基層學校運動訓練，體育署民國106年至113年推動「補助運動科學支援競技運動計畫」；另於109年至今年推動「補助運動科學團隊輔助基層選手計畫 」由於涉及高度專業判斷，體育署委託國立體大執行申請案件審查，不過雙方初期計畫推動辦理審查時，對於運科檢測申請內容得否符合IRB（人體研究倫理審查委員會）免審規定解讀錯誤，導致許多未成年選手家長未簽署同意書，也無法避免選手礙於教練要求，難以自由意志選擇是否接受運科檢測。

體育署聲明指出：「整體計畫設計的缺陷，身為委託單位，責無旁貸。」並提到，運科支援計畫於112年3月由團隊召開申請案件複審委員會議時，建議與體育署溝通未來可推行案件申請IRB審查。然而，會議紀錄送至體育署競技組批核備查後，團隊與體育署後續並未進一步討論，確實涉督導缺失，將配合監察院調查，主動移交相關資料以釐清責任。

體育署強調，目前運科支援計畫及運科輔助計畫相關補助案件皆已中止，由國家運動科學中心全面清查運科計畫補助案件是否依規定送IRB／REC審查。為強化審查及監督機制，也請運科中心針對「運科檢測」和「運科研究」做區隔，以保護運動員權益，免受教練權勢壓迫。

