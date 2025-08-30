晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

足球》運科補助計畫爭議 體育署全面檢討並補償選手

2025/08/30 19:51

周台英（中）。（資料照，記者方賓照攝）周台英（中）。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台師大女足抽血案爆出後外界震驚，女足教練周台英已坦承缺失並遭懲處，由於體育署推動「運科支援計畫」與「運科輔助計畫」，也因過程有瑕疵連帶引發爭議，體育署允諾就審查及制度設計全面調整、補償選手，並配合監察院調查，保障運動員權益。

為運用運科專業協助競技人才及支援基層學校運動訓練，體育署民國106年至113年推動「補助運動科學支援競技運動計畫」；另於109年至今年推動「補助運動科學團隊輔助基層選手計畫 」由於涉及高度專業判斷，體育署委託國立體大執行申請案件審查，不過雙方初期計畫推動辦理審查時，對於運科檢測申請內容得否符合IRB（人體研究倫理審查委員會）免審規定解讀錯誤，導致許多未成年選手家長未簽署同意書，也無法避免選手礙於教練要求，難以自由意志選擇是否接受運科檢測。

體育署聲明指出：「整體計畫設計的缺陷，身為委託單位，責無旁貸。」並提到，運科支援計畫於112年3月由團隊召開申請案件複審委員會議時，建議與體育署溝通未來可推行案件申請IRB審查。然而，會議紀錄送至體育署競技組批核備查後，團隊與體育署後續並未進一步討論，確實涉督導缺失，將配合監察院調查，主動移交相關資料以釐清責任。

體育署強調，目前運科支援計畫及運科輔助計畫相關補助案件皆已中止，由國家運動科學中心全面清查運科計畫補助案件是否依規定送IRB／REC審查。為強化審查及監督機制，也請運科中心針對「運科檢測」和「運科研究」做區隔，以保護運動員權益，免受教練權勢壓迫。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中