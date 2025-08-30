中職》踢館味全隊史最高票房之役 兄弟1指林暉盛奪生涯首勝！

中信兄弟先發投手林暉盛。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟第1指名林暉盛今天生涯初先發，對味全龍繳出5局掉1分好投，勇奪生涯首勝，宋晟睿更夯出登上「巨蛋王」的2分彈，助隊以5：3擊敗味全龍，讓龍隊下半季儲金（勝場多於敗場）再歸零。

由於魏碩成身體微恙下二軍，林暉盛今扮演救火隊，在超過3萬名觀眾的大巨蛋扛起生涯初先發，雖然對龍隊前3局開場都投四壞，最終都能化解危機，只有在3局下被李凱威擊出適時安打失掉1分，4、5局各被敲1支零星的一壘安打，有效壓制味全打線。

林暉盛合計投出90球，有61顆好球，5局僅被敲3支安打，有3次四壞和4次三振，失掉1分。

中信首局靠1支安打串聯盜壘，加上2個滾地球出局先馳得點，而宋晟睿在2局上夯出2分彈，本季第11轟出爐，這也是他本季在大巨蛋的第5轟，追平林安可並列大巨蛋史上最多轟打者。

龍隊在3局下靠曾聖安四壞上壘，演出本季第8次盜壘成功，李凱威的二壘安打送回破蛋1分，不過中信6局上也回敬攻勢，岳政華和王政順連續2支安打攻下1分。龍隊先發投手伍鐸先發6局，被敲6支安打，失掉4分。

味全在8局下突破呂彥青，吉力吉撈・鞏冠、陳子豪和朱育賢連敲3支安打，將比分追至1分差，中信換上蔡齊哲救火，製造雙殺打後，岳政華用飛快腳程接殺張政禹強勁的深遠飛球，守住1分差。

中信在9局上也攻破龍隊終結者陳冠偉，黃韋盛二壘安打，短打推進至三壘，宋晟睿擊出高飛犧牲打，將比分擴大至2分差，最終交給吳俊偉關門成功。

味全作東的大巨蛋龍象大戰吸引34142人進場，超越4月27日大巨蛋對上中信兄弟的31889人，寫下味全隊史在例行賽單場最高票房紀錄。

