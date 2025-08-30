晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》踢館味全隊史最高票房之役 兄弟1指林暉盛奪生涯首勝！

2025/08/30 20:14

中信兄弟先發投手林暉盛。（記者陳志曲攝）中信兄弟先發投手林暉盛。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟第1指名林暉盛今天生涯初先發，對味全龍繳出5局掉1分好投，勇奪生涯首勝，宋晟睿更夯出登上「巨蛋王」的2分彈，助隊以5：3擊敗味全龍，讓龍隊下半季儲金（勝場多於敗場）再歸零。

由於魏碩成身體微恙下二軍，林暉盛今扮演救火隊，在超過3萬名觀眾的大巨蛋扛起生涯初先發，雖然對龍隊前3局開場都投四壞，最終都能化解危機，只有在3局下被李凱威擊出適時安打失掉1分，4、5局各被敲1支零星的一壘安打，有效壓制味全打線。

林暉盛合計投出90球，有61顆好球，5局僅被敲3支安打，有3次四壞和4次三振，失掉1分。

中信首局靠1支安打串聯盜壘，加上2個滾地球出局先馳得點，而宋晟睿在2局上夯出2分彈，本季第11轟出爐，這也是他本季在大巨蛋的第5轟，追平林安可並列大巨蛋史上最多轟打者。

龍隊在3局下靠曾聖安四壞上壘，演出本季第8次盜壘成功，李凱威的二壘安打送回破蛋1分，不過中信6局上也回敬攻勢，岳政華和王政順連續2支安打攻下1分。龍隊先發投手伍鐸先發6局，被敲6支安打，失掉4分。

味全在8局下突破呂彥青，吉力吉撈・鞏冠、陳子豪和朱育賢連敲3支安打，將比分追至1分差，中信換上蔡齊哲救火，製造雙殺打後，岳政華用飛快腳程接殺張政禹強勁的深遠飛球，守住1分差。

中信在9局上也攻破龍隊終結者陳冠偉，黃韋盛二壘安打，短打推進至三壘，宋晟睿擊出高飛犧牲打，將比分擴大至2分差，最終交給吳俊偉關門成功。

味全作東的大巨蛋龍象大戰吸引34142人進場，超越4月27日大巨蛋對上中信兄弟的31889人，寫下味全隊史在例行賽單場最高票房紀錄。

味全龍先發投手伍鐸。（記者陳志曲攝）味全龍先發投手伍鐸。（記者陳志曲攝）

中信兄弟宋晟睿敲出2分砲。（記者陳志曲攝）中信兄弟宋晟睿敲出2分砲。（記者陳志曲攝）

味全龍李凱威。（記者陳志曲攝）味全龍李凱威。（記者陳志曲攝）

中信兄弟王政順。（記者陳志曲攝）中信兄弟王政順。（記者陳志曲攝）

朱育賢。（記者陳志曲攝）朱育賢。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中