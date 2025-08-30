企業射箭聯賽》我家對面基隆河！鄧宇成另類地主優勢助彰銀登頂

鄧宇成。（射箭協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025中華企業射箭聯賽今在大佳河濱公園進行第9輪賽事，賽前戰績膠著的「A段班」在彰化銀行以4：1擊敗協會青年1隊後稍微起了變化，目前以27分登頂，陣中兩位男子好手鄧宇成、羅正偉表現精彩，尤其「小鄧」更是展現另類地主優勢。

鄧宇成今天男單出賽，第一回合就射出29分，第四輪再以完美的30分收官，總比分6：2力克李亞哲。隨後彰銀混雙組合羅正偉／李彩綺僅花11分鐘以6：2解決李柏寬／嚴子喬，加上女單邱意晴、女團邱意晴／李彩綺／劉沛妤，單場拿下4點大進補。

「對於戰績我們都是平常心，不過今天大家表現都很好。」鄧宇成謙虛地說，大佳河濱公園都是上午沒風，對他們比較有優勢，「（李）亞哲沒掌握好，我就沒什麼壓力，想辦法往紅心射就對了。」

雖然今天是新濠建設主場日，鄧宇成倒是真正在地人，他指著基隆河的對岸笑說：「我家就在對面，剛剛就是騎自行車過來的，平常也很常來運動，但住的近反而容易遲到。」

羅正偉今年從台南射箭隊（現新濠建設）轉戰彰化銀行，都是母企業相當支持的隊伍，讓他覺得非常幸運，「而且隊友都很年輕，我都是年紀最大的那個。」他笑說。

本季跟李彩綺搭檔混雙，羅正偉認為兩人風格相近，默契也越來越好，「我們都是節奏明快的選手，今天射起來很流暢，其實最近有在調整自己的心態，不要太在意過於細節的東西，得到的回饋滿好的。」

彰銀今天拿下4點，總積分27分站上第一，新北凱撒與寒舍集團25分居次，新濠建設24分保住前四名席次。

羅正偉（中）今年跟李彩綺（左）組成新組合。（射箭協會提供）

