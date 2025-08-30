威廉波特少棒》帶著暌違29年的冠軍回台 總教練賴敏男感性分享兩個小故事

〔記者倪婉君／桃園機場報導〕台北市東園國小少棒這次代表台灣出征威廉波特少棒，今晚光榮返台，在桃園機場接受千人接機的大陣仗歡迎，總教練賴敏男就笑說：「比我在場上指揮還緊張，沒有遇過這麼大陣仗。」他除了感謝身後13名球員的努力，還分享拿下冠軍後的兩個小故事，表示要將這座冠軍獻給兩位長者謝南強及自己的父親賴錫勳。

東園國小取得亞太區代表權後，出征威廉波特一路過關斬將，其中王牌林晉擇在世界大賽冠軍戰中先發5局無失分，並敲出3分打點安打，助隊以7：0擊敗美國組代表內華達州。這也是台灣隊自1996年以來，暌違29年再奪冠，是台灣史上第18座威廉波特少棒冠軍。

台北市東園國小少棒代表台灣出征威廉波特少棒奪冠，今晚光榮返台。（記者劉信德攝）

賴敏男回台後就感性分享兩個小故事，他表示1996年時是台灣最後一次在威廉波特奪冠，後來就退出這個賽事，「直到2003年的時候，謝南強董事長很想要再重返這個比賽，有幸的是，東園拿到第1屆謝國城盃的冠軍，只可惜那時候遠東區（即現在亞太區）第1場被日本打得很慘。」賴敏男回憶，「謝董事長就安慰我，沒關係賴教練，再接再勵，他的一句再接再勵，我就日以繼夜到現在。」如今東園如願以償，賴敏男也將這座冠軍獻給謝國城文教基金會董事長謝南強。

感謝完第1個長者之後，賴敏男接著說出第2個故事，表示他的棒球啟蒙教練就是自己老爸，「就像體育主播說的啦，沒有棒球就睡不著覺的人，就是我老爸，他算是我的啟蒙教練。」今年東園在大小比賽都很順利，賴敏男指出，今年1月初，他帶著老爸從台東的傳福盃、高雄的立德盃，再到謝國城盃的選拔，今年也拿到暌違30年的全國硬式聯賽冠軍，笑說：「我的啟蒙教練一路跟著到底，我不知道還剩下多少比賽，結果他臭屁地說，24連勝。」

「我的啟蒙教練有句口頭禪，就是投好球」，賴敏男不忘幽默地說，不知道這句口頭襌會不會贏過這次走上投手丘喊暫停時駱政宇教練說的「帥一下」，但他認為，自己老爸的口頭襌或許就帶來心靈上的鼓勵，「我們在美國五連勝，有四場是完封對手，他是我心目中的投手教練，也是投手教練。」

東園國小總教練賴敏男。（記者劉信德攝）

台北市東園國小少棒代表台灣出征威廉波特少棒奪冠，今晚光榮返台。（記者劉信德攝）

台北市東園國小少棒代表台灣出征威廉波特少棒奪冠，今晚光榮返台。（記者劉信德攝）

台北市東園國小少棒代表台灣出征威廉波特少棒奪冠，今晚光榮返台。（記者劉信德攝）

東園國小總教練賴敏男（左）、投手教練駱政宇。（記者劉信德攝）

