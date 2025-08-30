晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「知道大家不看好我...」 兄弟第1指名林暉盛首勝有點想哭

2025/08/30 21:13

中信兄弟先發投手林暉盛。（記者陳志曲攝）中信兄弟先發投手林暉盛。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟第1指名林暉盛今生涯初先發繳出5局掉1分好投，助隊以5：3擊敗味全龍，奪下2023年加入中職以來的生涯首勝。

林暉盛上週四原要在二軍登板，週三接到通知可能上一軍而暫緩，生涯初登板就在味全隊史單場最多的34142人亮相，開賽難掩緊張感，前3局首名打者都投四壞，最終都能一一化解，繳出突破預設用球數限制的90球，退場後感觸一來，想哭的情緒湧上心頭。

「我知道大家不看好我，欣慰自己做到了。」林暉盛坦言，一開賽有點放不開，前3局都有保送，後來告訴自己不要投太邊邊角角，有做到該做的，「當機會來的時候，我有把握住。」

拿到首勝的過程並不簡單，林暉盛投到5局下2出局被敲安，球數已累積83球，又面對難纏的李凱威，王建民上場詢問「還可以嗎」，林暉盛自信地回應「我還有油」，接著用7球解決李凱威，他說：「很幸運可以抓下來。」

肩扛兄弟第一指名的稱號，林暉盛的壓力連總教練平野惠一都感受得到，「前一天他說想專注比賽，沒有接受媒體採訪，相信他為了上來丟，做了很多準備，應該有很多緊張感和壓力，這場能讓他拿到勝投，親朋好友應該都很開心。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中