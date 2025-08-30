中職》「知道大家不看好我...」 兄弟第1指名林暉盛首勝有點想哭

中信兄弟先發投手林暉盛。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟第1指名林暉盛今生涯初先發繳出5局掉1分好投，助隊以5：3擊敗味全龍，奪下2023年加入中職以來的生涯首勝。

林暉盛上週四原要在二軍登板，週三接到通知可能上一軍而暫緩，生涯初登板就在味全隊史單場最多的34142人亮相，開賽難掩緊張感，前3局首名打者都投四壞，最終都能一一化解，繳出突破預設用球數限制的90球，退場後感觸一來，想哭的情緒湧上心頭。

「我知道大家不看好我，欣慰自己做到了。」林暉盛坦言，一開賽有點放不開，前3局都有保送，後來告訴自己不要投太邊邊角角，有做到該做的，「當機會來的時候，我有把握住。」

拿到首勝的過程並不簡單，林暉盛投到5局下2出局被敲安，球數已累積83球，又面對難纏的李凱威，王建民上場詢問「還可以嗎」，林暉盛自信地回應「我還有油」，接著用7球解決李凱威，他說：「很幸運可以抓下來。」

肩扛兄弟第一指名的稱號，林暉盛的壓力連總教練平野惠一都感受得到，「前一天他說想專注比賽，沒有接受媒體採訪，相信他為了上來丟，做了很多準備，應該有很多緊張感和壓力，這場能讓他拿到勝投，親朋好友應該都很開心。」

