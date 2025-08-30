晴時多雲

威廉波特少棒》機場仿效上演「帥一下」 東園教練駱政宇即刻救援賴總

2025/08/30 21:27

東園國小總教練賴敏男致詞時，教練駱政宇上來喊暫停，表示「賴教練你都帥32年了，這次讓我帥一下」。（記者劉信德攝）東園國小總教練賴敏男致詞時，教練駱政宇上來喊暫停，表示「賴教練你都帥32年了，這次讓我帥一下」。（記者劉信德攝）

〔記者倪婉君／桃園機場報導〕在威廉波特少棒賽以「帥一下」金句爆紅，東園國小教練駱政宇今天在冠軍隊返台時再度「帥一波」，他在總教練賴敏男致詞略顯緊張時再度喊暫停，對著賴總說：「教練你都帥32年了，這次讓我帥一下。」讓接機現場氣氛HIGH到最高點，也讓賴總順利完成接下來的感謝詞。

賴敏男今天帶著13名東園少棒隊球員、教練團駱政宇、藍振奕和翻譯張南雄，在桃園機場接受英雄式歡呼，賴總率先登場致詞時直言：「比我在場上指揮還緊張，沒有遇過這麼大陣仗。」此時駱政宇登場解圍，也瞬間化解緊張氣氛，讓從1993年就到東園執教至今的賴總笑說：「即時喊暫停，救援一下」。

至於在威廉波特冠軍戰6局上兩出局台灣隊7：0大幅領先時，駱政宇喊暫停上丘對球員說：「帥都你們在帥，我都沒有帥到，我只是喊暫停上來帥一下而已...」，他在返台時則解釋，其實「帥一下」不是自己的口頭襌，「用意就是讓學生轉移注意力，講什麼都是其次啦，有時候也會看他們跟女同學互動，女同學的名字我可能知道，他們緊張的時候，我就會喊那個女同學的名字，球員瞬間就會會心一笑。」駱政宇很了解球員會在意的點，他也很懂如何讓他們轉移注意力，在關鍵時刻排除緊張情緒。

東園國小總教練賴敏男。（記者劉信德攝）東園國小總教練賴敏男。（記者劉信德攝）

東園國小教練駱政宇。（記者劉信德攝）東園國小教練駱政宇。（記者劉信德攝）

