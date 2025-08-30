中職》悍將游擊手陳愷佑「懂玩球」 餅總大讚很聰明！

富邦悍將游擊手陳愷佑。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天新莊統一獅對富邦悍將之戰，2局下出現一個非常值得討論的Play，一出局林佳緯在一壘，陳鏞基擊出內野高飛球，這一球並沒有符合「高飛必死球」的條件，悍將游擊手陳愷佑接到球又掉下來，然後他迅速撿起球再傳二壘讓林佳緯出局，此時獅隊總教練林岳平上場抗議未果，林佳緯出局、陳鏞基上一壘，形成兩出局一壘有人，下一棒林安可擊出游擊飛球遭接殺，獅隊攻勢瓦解。

究竟餅總上場抗議的「點」是什麼？今天賽後餅總解密，「我知道那一球沒有形成高飛必死球的條件，他（陳愷佑）是故意漏接換跑者，所以我是確定裁判有沒有認定他是故意漏接，因為棒球規則裁判可以認定是否為故意漏接，裁判解釋認為他是野手選擇。」

餅總堅持陳愷佑是故意漏接，因為手套有碰觸到球，也有完成接球動作，但還是尊重裁判認定，同時他也強調陳愷佑的守備處理方式很聰明。

林佳緯則說，陳愷佑滿聰明的，如果兩人出局他在一壘的話，下一棒打者林安可擊出一壘邊線安打，他就有機會跑回本壘得分，結果用守備技巧處理球，換了一個腳程比較慢的基哥，「短時間內可以做出這種立即判斷，他反應滿好的。」

陳愷佑坦言，自己確實是故意讓球碰到手套又掉下來，當時的考量是林佳緯腳程快，陳鏞基速度比較慢，下一棒是左打的林安可，如果強拉形成一壘邊線安打，以林佳緯的腳程，很有可能直接奔回本壘得分，所以在陳鏞基上場打擊前，他就有把可能發生的狀況先想好，也已經預想擊出游擊飛球他要怎麼處理。

陳愷佑曾赴日本高校讀書打球，2023年選秀獲悍將第7輪指名，今年多位日本教練進駐二軍，讓年輕選手獲益良多。

陳愷佑說，以前守備他都只想到眼前的事，只會傻傻地接球、處理球，今年日籍的後藤光尊擔任悍將二軍總教練，給二軍選手很多很好的觀念，例如守備時先預想等一下可能會發生的情況，等到球來才不會慌張，比較有餘裕處理球。

富邦悍將游擊手陳愷佑。（記者林正堃攝）

統一獅林佳緯敲出再見安打。（記者林正堃攝）

