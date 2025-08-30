晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》悍將游擊手陳愷佑「懂玩球」 餅總大讚很聰明！

2025/08/30 21:29

富邦悍將游擊手陳愷佑。（記者林正堃攝）富邦悍將游擊手陳愷佑。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天新莊統一獅對富邦悍將之戰，2局下出現一個非常值得討論的Play，一出局林佳緯在一壘，陳鏞基擊出內野高飛球，這一球並沒有符合「高飛必死球」的條件，悍將游擊手陳愷佑接到球又掉下來，然後他迅速撿起球再傳二壘讓林佳緯出局，此時獅隊總教練林岳平上場抗議未果，林佳緯出局、陳鏞基上一壘，形成兩出局一壘有人，下一棒林安可擊出游擊飛球遭接殺，獅隊攻勢瓦解。

究竟餅總上場抗議的「點」是什麼？今天賽後餅總解密，「我知道那一球沒有形成高飛必死球的條件，他（陳愷佑）是故意漏接換跑者，所以我是確定裁判有沒有認定他是故意漏接，因為棒球規則裁判可以認定是否為故意漏接，裁判解釋認為他是野手選擇。」

餅總堅持陳愷佑是故意漏接，因為手套有碰觸到球，也有完成接球動作，但還是尊重裁判認定，同時他也強調陳愷佑的守備處理方式很聰明。

林佳緯則說，陳愷佑滿聰明的，如果兩人出局他在一壘的話，下一棒打者林安可擊出一壘邊線安打，他就有機會跑回本壘得分，結果用守備技巧處理球，換了一個腳程比較慢的基哥，「短時間內可以做出這種立即判斷，他反應滿好的。」

陳愷佑坦言，自己確實是故意讓球碰到手套又掉下來，當時的考量是林佳緯腳程快，陳鏞基速度比較慢，下一棒是左打的林安可，如果強拉形成一壘邊線安打，以林佳緯的腳程，很有可能直接奔回本壘得分，所以在陳鏞基上場打擊前，他就有把可能發生的狀況先想好，也已經預想擊出游擊飛球他要怎麼處理。

陳愷佑曾赴日本高校讀書打球，2023年選秀獲悍將第7輪指名，今年多位日本教練進駐二軍，讓年輕選手獲益良多。

陳愷佑說，以前守備他都只想到眼前的事，只會傻傻地接球、處理球，今年日籍的後藤光尊擔任悍將二軍總教練，給二軍選手很多很好的觀念，例如守備時先預想等一下可能會發生的情況，等到球來才不會慌張，比較有餘裕處理球。

富邦悍將游擊手陳愷佑。（記者林正堃攝）富邦悍將游擊手陳愷佑。（記者林正堃攝）

統一獅林佳緯敲出再見安打。（記者林正堃攝）統一獅林佳緯敲出再見安打。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中