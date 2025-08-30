晴時多雲

體育 競技運動 排球

登峰造極排球》東山三連后、華僑繼首屆再封王 明星賽助陣場面熱鬧

2025/08/30 21:42

華僑高中。（資料照，大會提供）華僑高中。（資料照，大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025登峰造極青年排球邀請賽在台北體育館落幕，女子組由東山高中締造三連后，華僑高中繼首屆再度男子組稱王。台北鯨華和公益明星隊也進行表演賽推廣排球，吸引許多追逐球星、明星的粉絲們，場面相當熱鬧歡樂。

今年第4屆，女子組賽制為單循環，東山高中穩紮穩打，以25：6、25：7、25：12輕取江蘇新海高中，除了第一戰爆冷輸給中山工商，接下來連戰皆捷，最終再度奪冠衛冕。東山高中女將洪于恬表示，最後一天比賽的狀況比前幾天好很多，「因為有電視轉播，加上觀眾很多，所以剛開始前幾天有點壓力，臨場感覺比較緊張。」全隊賽後也檢討得失，將再加強攔網防守和掌控節奏等，期許新學年聯賽再接再厲，力退群芳拿下冠軍。

至於華僑高中歷經4局激戰，終以25：17、20：25、25：20、26 ：24力退難纏的屏榮高中，重溫笑捧金盃滋味，華僑執行教練陳宣瑞認為，此役雙方勢均力敵，表現都相當精彩，「感覺大家都渴望勝利，相信球員也會突破成長，尤其新學年剛開始，大家還在互相試探，接下來排球聯賽的競爭勢必更加激烈。」

