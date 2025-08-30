羽球世錦賽》陳雨菲右腳「翻船」照樣打敗安洗瑩 挺進女單決賽

中國名將陳雨菲。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩、中國名將陳雨菲絕對是今年狀態最好的兩位女單好手，兩人今晚在2025年世界羽球錦標賽女單4強狹路相逢，陳雨菲最終以21：15、21：17打敗安洗瑩，繼2022年後再闖決賽，也粉碎安洗瑩的連霸夢。

陳雨菲將在女單金牌戰對決日本名將山口茜，重演2022年決賽戲碼。至於雙方之前34次交手，山口茜取得21勝13敗，不過最近3次過招都由陳雨菲獲勝。

本屆尋求世錦賽2連霸的安洗瑩在8強以21：10、21：6打敗隊友沈有振，生涯3次晉4強。2022年拿銀牌的陳雨菲以22：20、21：14淘汰泰國好手李美妙，對戰紀錄改寫成15勝1敗，持續尋求生涯首面世錦賽女單金牌。

安洗瑩本季斬獲6座冠軍，陳雨菲不遑多讓搶下5座冠軍，雙方生涯對戰26次各拿13勝，而安洗瑩在今年5次交手也贏4場。

陳雨菲首局憑藉犀利的進攻，有辦法突破安洗瑩的銅牆鐵壁，成功先下一城。不過，陳雨菲在第2局後退時右腳不慎「翻船」，但她還是咬牙繼續奮戰，並從3：7落後先連得4分追平，進入技術暫停時安洗瑩僅以11：10領先，陳雨菲暫停後又找到突破方法，再度搶回領先優勢，並靠著更主動的攻擊來到20：15，陳雨菲也等到安洗瑩再度失誤，成功收下決賽門票。

中國名將陳雨菲第2局右腳不慎「翻船」。（路透）

南韓世界球后安洗瑩。（路透）

