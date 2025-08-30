晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》陳雨菲右腳「翻船」照樣打敗安洗瑩 挺進女單決賽

2025/08/30 21:47

中國名將陳雨菲。（路透）中國名將陳雨菲。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩、中國名將陳雨菲絕對是今年狀態最好的兩位女單好手，兩人今晚在2025年世界羽球錦標賽女單4強狹路相逢，陳雨菲最終以21：15、21：17打敗安洗瑩，繼2022年後再闖決賽，也粉碎安洗瑩的連霸夢。

陳雨菲將在女單金牌戰對決日本名將山口茜，重演2022年決賽戲碼。至於雙方之前34次交手，山口茜取得21勝13敗，不過最近3次過招都由陳雨菲獲勝。

本屆尋求世錦賽2連霸的安洗瑩在8強以21：10、21：6打敗隊友沈有振，生涯3次晉4強。2022年拿銀牌的陳雨菲以22：20、21：14淘汰泰國好手李美妙，對戰紀錄改寫成15勝1敗，持續尋求生涯首面世錦賽女單金牌。

安洗瑩本季斬獲6座冠軍，陳雨菲不遑多讓搶下5座冠軍，雙方生涯對戰26次各拿13勝，而安洗瑩在今年5次交手也贏4場。

陳雨菲首局憑藉犀利的進攻，有辦法突破安洗瑩的銅牆鐵壁，成功先下一城。不過，陳雨菲在第2局後退時右腳不慎「翻船」，但她還是咬牙繼續奮戰，並從3：7落後先連得4分追平，進入技術暫停時安洗瑩僅以11：10領先，陳雨菲暫停後又找到突破方法，再度搶回領先優勢，並靠著更主動的攻擊來到20：15，陳雨菲也等到安洗瑩再度失誤，成功收下決賽門票。

中國名將陳雨菲第2局右腳不慎「翻船」。（路透）中國名將陳雨菲第2局右腳不慎「翻船」。（路透）

南韓世界球后安洗瑩。（路透）南韓世界球后安洗瑩。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中